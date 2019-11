Junta y sindicatos se levantan sin acuerdo para las 35 horas y se mantiene la huelga UGT, CC.OO. y CSIF critican la falta de voluntad del Gobierno regional de llegar al entendimiento ante la última propuesta de aplicar la jornada a partir del 31 de marzo

La huelga se mantiene. La nueva reunión mantenida este lunes entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos ha terminado sin acuerdo y las centrales sindicales mantienen la llamada a la huelga para los empleados públicos de la administración autonómica el próximo 6 de noviembre, a 4 días de las elecciones generales.

La nueva propuesta puesta sobre la mesa de negociación por el Gobierno regional sigue sin convencer a UGT, CC.OO. y CSIF, que continúan adelante con su llamada al paro general para los 85.000 empleados de la administración autonómica y no descartan nuevas movilizaciones si el entendimieto no llega. Esa nueva oferta que no han aceptado plantea que la vuelta a las 35 horas -desde 2012, en plena crisis, se amplió en dos horas y media semanales, hasta las 37 horas actuales- sea efectiva a partir del 31 de marzo de 2020.

Sin embargo, los sindicatos reclaman que se aplique desde el 1 de enero, además de incidir en que eso ya supone un «retraso» sobre lo acordado el pasado mes de mayo con el entonces vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez. Además, piden recibir la propuesta por escrito y así poder analizarla. De hecho, censuran que hasta ahora sólo hayan recibido planteamientos verbales y que el último llegue, además, acompañado de numerosos «condicionantes» que tampoco aceptan.

Desde el Gobierno regional, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha incidido en que esta nueva propuesta llega despues de hacer «todos los esfuerzos posibles». Y recordó que la anterior era hacer efectiva esa reclamación a partir del 1 de junio del próximo año, después de haber partido de otra inicial que lo posponía hasta finales de 2020, con 35 horas semanales también en cuatro meses de verano.

Ibañez ha señalado que para que la vuelta a esa joranda se haga para «todos» los empleados públicos y «en equidad», la fecha a la que pueden llegar es el 31 de marzo. Además, ha advertido de que si no llegan a un acuerdo de aquí a mañana -dado que el miércoles es la huelga-, esa oferta ya no servirá, pues se ha hecho dentro de la mesa de negociación y supondrá que este órgano «ha fracasado». «Y sería una pena», ha apostillado, a la vez que ha hecho una llamada a la «responsabilidad».

A partir de ahí, ha ñadido el consejero, se abriría un «nuevo escenario» ya sin «fecha cierta» para la aplicación y de «total incertidumbre». «Pocas ofertas pueden hacerse», ha considerado, a la vista del calendario de movilizaciones de los sindicatos.

Sin embargo, UGT, CC.OO. y CSIF, tras casi tres horas de una nueva reunión, no lo aceptan y, además, dicen que no se fían. Mantienen, por tanto, la llamada a la huelga.

«Ya no confiamos»

«Ya no confiamos», ha lamentado Ana Rosa Arribas, de CC.OO., quien ha considerado que la Junta está generando «bastante desconfianza» entre los empleados públicos. «Ya no sabemos a qué atenernos», ha lamentado.

Censuran que las fechas propuestas «para nada» coinciden que la propuesta de los sindicatos, además de consideran que ya esa fecha sería imposible de aplicar en «todos» los sectores, ha señalado Raquel Fernández, de CSIF.

Muy crítico, Tomás Pérez, de UGT, quien ha criticado que no sólo pongan el coste económico como «exusa» y sin cifras concretas. «Se ha utilizado a los empleados públicos», ha censurado, además de considerar que la Junta ya da por asumido que habrá huelga y ahora espera que pasen las elecciones y «algún partido se vaya a la mierda», en alusión, aunque sin citarlo, a Ciudadanos. Asegura que están «hartos» del trato y como moneda de cambio. «Esto no es un mercado árabe», ha criticado.