La Junta dice ahora que la vuelta a las 35 horas «no sólo es un problema económico» Igea advierte de que en Sanidad «pueden perderse unas 100.000 consultas»

La comprometida y firmada vuelta a la jornada laboral de 35 horas en la administración pública –en este caso autonómica– que se vio incrementada en los momentos más duros de la crisis no sólo choca con los recursos económicos necesarios. Hay sectores, especialmente, el sanitario, donde la falta de profesionales suponen un obstáculo a mayores. Así lo ha reconocido este lunes el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha incluido esta nueva variable a tener en cuenta en la ecuación. El jueves lo había supeditado a los entre 110 y 120 millones de euros que supondrá sólo en este año y el impacto en las arcas autonómicas, a las que siguen pendientes de llegar 440 millones de euros del modelo de financiación que el Gobierno de la Nación tenía retenidos al estar en funciones.

Y una vez que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, con la nueva convocatoria electoral ya en marcha, parece que ha encontrado la fórmula para pagar, ¿la aplicación de las 35 horas entre los funcionarios se hará? Sí, pero con matices. El vicepresidente de la Junta ha reiterado el «compromiso» de que sea una realidad «a lo largo de la legislatura». Pero, ha advertido, «debe ser sostenible y, sobre todo, no puede afectar a la asistencia que prestamos a nuestros pacientes». Han hecho los cálculos y, según ha reconocido Igea, reducir el horario laboral de los sanitarios supondrá «la pérdida aproximada de 100.000 consultas» –el año pasado superaron los 32,5 millones, algo más de 4,4 millones en Atención Especializada y cerca de 28,2 millones en Primaria–. Y«no» es algo que se solucione con dinero, ha señalado, pues hay que tener en cuenta el «problema» de falta de profesionales en ciertos puntos de la Comunidad y especialidades.

Combinados ambos factores –el de la carencia de profesionales y la vuelta a las 35 horas de jornada laboral– «nos puede dar problemas de falta de asistencia o de deterioro de las listas de espera», ha reconocido antes de participar en la presentación en el colegio Cristóbal Colón de Valladolid del proyecto de integración «Pajarillos en red».

Reunión con los sindicatos

De ahí que ahora, si bien es cierto que con el compromiso de la llegada de esos 440 millones de euros pendientes «estamos mejor», la fórmula no será instantánea. «Tenemos que estudiar cómo implementamos esto», ha reconocido el portavoz, pues en Sanidad «hay un problema que no es resoluble con dinero». Es lo que intentarán negociar con los sindicatos de la función pública. De hecho, ya para este martes hay prevista una reunión de los consejeros de la presidencia, Ángel Ibáñez; Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; Sanidad, Verónica Casado, y Educación, Rocío Lucas, con UGT, CSIF y CC.OO.

Aunque Igea no ha querido adelantar la propuesta que la Junta llevará al encuentro, sí ha avanzado que deben «ser capaces» de negociar cómo hacerlo, «plantear pactos» de actividad, rendimiento o «favorecer o no la autoconcertación». Y, ya ha avanzado, no será rápido. «Nos va a llevar tiempo llegar a nuevos acuerdos», ha asumido, convencido de que se logrará el entendimiento «en un tiempo razonable».

Todo con la premisa, dejó claro, de que «no podemos deteriorar las listas de espera o la sanidad».

Desde el PSOE de Castilla yLeón, su secretaria de Organización, Ana Sánchez, exigió ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «no pase de mañana» la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración de la Comunidad.

También el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, demandó al Ejecutivo autonómico que «respete los acuerdos firmados en su día por el Gobierno del Partido Popular» en este sentido.