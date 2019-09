Igea recuerda a Clemente que «en lo alto de la jerarquía de un partido democrático están los militantes» «La política no es, ni debe ser, un proyecto personal», insiste a la ex presidenta de las Cortes el líder de Cs en Castilla y León y actual vicepresidente de la Junta

Poco tiempo le ha hecho falta al líder de Ciudadanos en Castilla y león y actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para responder a la expresidenta de las Cortes y su rival política en las primarias de la formación naranja después de que esta volviese ayer a los medios tras más de cuatro meses fuera de la escena política (y también mediática) tras perder en la pasada primavera la pugna por encabezar la candidatura de Ciudadanos.

En su cuenta de Twitter, Igea recuerda a la segoviana que «en lo altao de la jerarquía de un partido democrático están sus militantes», a los que en opinión del líder de Cs, «se les debe obediencia y disciplina». «La política no es, ni debe ser, un proyecto personal», insiste a Silvia Clemente, recordándole que precisamente por ello él milita en Ciudadanos.

El mensaje de Twitter viene a responder a las declaraciones realizadas por la expopular ayer en la Cadena Ser y este viernes en el diario El País, donde la segoviana opina que mientras que en «los partidos tradicionales con una larga historia hay una estructura, una jerarquía» y «una disciplina en la organización», en las formaciones jóvenes esto todavía no se ha consolidado, hecho por el cual no disponen de «recursos» ante lo ocurrido en las primarias de Castilla y León, cuyos resultados fueron víctimas de un pucherazo cuya investigación aún está por resolver.

Lo que algunos quizás no saben es que en lo alto de la jerarquía de un partido democrático están sus militantes. A ellos se les debe la obediencia y la disciplina . La política no es , ni debe ser, un proyecto personal. Por eso milito en @CiudadanosCshttps://t.co/7Xh2pMTqP4 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 27 de septiembre de 2019

La expopular se despacha a gusto ante el medio de comunicación dejandop claro que el acercamiento a la formación naranja prosigue. «Voy a votar a Ciudadanos. Creo que su proyecto», afirmó Clemente, sin pelos en la lengua a la hora de cargar contra quienes fueron sus compañeros de partido. Ha justificado su marcha en que «llevaba mucho tiempo teniendo muchas dificultades» en las filas populares, incluso con «extorsiones» de los suyos, «ataques contra mí» en su etapa ya de presidenta de las Cortes. Eran «insoportables», con «extorsiones» y llegando a «difamarme en lo personal» en una especie de «mobbing político».

La expresidenta de las Cortes Silvia Clemente se mostró a disposición de Ciudadanos de cara a las Elecciones Generales del 10 de noviembre, una cuestión que justificó en todo lo que el proyecto de la formación de Albert Rivera «puede aportar» a la sociedad. «Creo que estar en política es muy duro, pero no menos que en otros sectores. A mí me apasiona la política, pero no me han llamado ni Casado ni Rivera, aunque sigo estando a disposición de la política porque puede cambiar las cosas», sentenció.