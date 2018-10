Educación Los docentes creen que los padres delegan en la escuela toda la educación La mitad de los profesores opina que los casos de bullying han aumentado

El 95 por ciento del profesorado de Castilla y León cree que los padres delegan en la escuela la responsabilidad de la educación de sus hijos, ligeramente por encima de la media a nivel nacional, que se encuentra en el 94%. Tanto es así que, el 77,9% de los encuestados de Castilla y León cree que los padres han perdido el respeto y la confianza hacia ellos. Al contrario, en un 86%, sí se sienten respetados por los alumnos, según la radiografía sobre la «Innovación en la Educación» en España publicada por Cambridge University Press. Del mismo modo, los encuestados consideran que los padres son el colectivo que peor valora su trabajo y que el que mejor lo hace es la dirección del centro, por encima de sus alumnos. En cuanto a la administración, solo el 19% se siente apoyado por ella, por encima de la media nacional, la cual se encuentra en el 16%.

Respecto a una de las principales fuentes de conflicto entre padres y profesores en los últimos años, los deberes y exámenes, más de la mitad no considera que los alumnos tengan ni demasiados exámenes, ni demasiados deberes. Mientras que, sobre si los deberes deben hacerle fuera o dentro del horario lectivo, no hay unanimidad; el 49% considera que deben hacerse fuera del horario lectivo, el 16% durante el mismo y el 35% no está seguro de qué es lo más recomendable.

La encuesta también señala que el 69% del profesorado castellano y leonés cree que el sistema educativo español tiene que cambiar mucho para ponerse a la altura de los países del norte de Europa, más optimistas que la media española, quienes secundan esta afirmación en casi un 80%. Más alarmante aún es que, el 45% considera que nunca nos igualaremos a los países nórdicos, mientas que el 33% cree que en 10 años podremos estar a la altura.

Relativo a otro de los problemas que más preocupa a la sociedad en la actualidad, el bullying, los datos no son esperanzadores, la mitad del profesorado (50%) encuestado considera que el porcentaje de casos ha aumentado en los últimos años en Castilla y León. Todavía más, el 67% lo considera un problema importante actualmente en los centros de enseñanza de la región. El 87% del colectivo docente de Castilla y León cree que el uso de Redes Sociales influye en el aumento de los casos de bullying. Los colegios privados son el tipo de colegios donde sus docentes más consideran que el bullying ha aumentado recientemente y es un problema importante en la actualidad.