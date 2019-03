Ciudadanos, ¿marca blanca del PSOE?

Actualizado: 21/03/2019 08:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Francisco Igea candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León se despachó tan a gusto el pasado fin de semana argumentando en una entrevista que de ellos dependía el cambio de ciclo o el fin del PP en Castilla y León. Vamos, que ellos estarían dispuestos a votar con el PSOE de Tudanca el certificado de defunción del famoso «granero popular».

Puede ser que la jugada de Silvia Clemente le haya convertido en un candidato regional con un elevado nivel de líder de las bases de Ciudadanos en esto de limpieza, pulcritud y juego limpio de la democracia interna. Y puede que Francisco Igea haya realizado estas declaraciones, repetidas en su sentido no en su literalidad, en una subida arriba del ánimo tras el bochorno hecho por su propia marca política.

Sin embargo, sí cabe recordar a las huestes del candidato del Partido Popular, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, que las elecciones no se han ganado todavía y que las cuentas de la vieja que muchos explican: «Ganaremos y pactaremos con Ciudadanos»; resulta que sean erróneas e incluso pase todo lo contrario. Que la supuesta cenicienta se vaya con otro príncipe aunque sea más feo pero que tenga mejor dote a priori.

El centro, ese punto que da mayorías absolutas hoy en día está muy lejos de saberse bien quién lo representa. La derecha se fragmenta en Vox y PP, el centro derecha en PP y Ciudadanos, el centro izquierda Ciudadanos y el PSOE, la izquierda el PSOE, IU-Podemos…Uf vaya lío ¿no creen?

Los nuevos partidos, o los emergentes como se les denominaba hace unos años, esto es, Ciudadanos y Podemos, no están resistiendo el aguante electoral, en este caso se nota mucho en Podemos. Han tocado en muchos ayuntamientos y algunas regiones poder y sin embargo lo realizado no sólo no ha sido distinto si no en algunos casos peor. Esperemos que los experimentos no nos afecten demasiado.