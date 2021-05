Ciudadanos, en la Comisión de las Eólicas: «Ana Sánchez lleva el chándal de Maduro» La formación naranja y el PP avisan de que no permitirán alterar la lista de comparecientes

Montse Serrador VALLADOLID Actualizado: 19/05/2021 08:42h

La comisión creada en las Cortes autonómicas para investigar la llamada trama eólica, la compra de terrenos para el polígono de Portillo y el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo retomó ayer sus trabajos. Y lo hizo después de que la socialista, Ana Sánchez, asumiese la presidencia de este grupo, cambio que fue posible tras la pérdida de la mayoría absoluta del tándem PP-Cs y después de aprovechar el vacío provocado por la baja del anterior presidente, José Ignacio Delgado, de la formación naranja. Todo apunta a que la tensión continúa y, a pesar de que la propia Sánchez asegurara horas antes que la reunión tenía un carácter «técnico», la actuación de los socialistas, que buscan «acelerar lo que el PP ha querido frenar» -según señaló- volvieron a enervar a los dos partidos que forman el gobierno de Castilla y León.

Tal fue el enfado de los de Ciudadanos, que su portavoz en el citado grupo de investigación, Javier Panizo, denunció que «en su primer día de gestión, Ana Sánchez se ha puesto el chándal de Maduro y ha roto todos los consensos que Delgado había conseguido». «Esta presidencia, robada con nocturnidad y alevosía, ha volado por los aires todos los acuerdos», aseguró el procurador de Cs, para quien ni siquiera ha sido posible acordar la fecha del encuentro celebrado ayer tras «un ordeno y mando desde el minuto cero». El procurador del Grupo Popular, Salvador Cruz, se sumó también a estas críticas y denunció el tono de los socialistas y su falta de cortesía parlamentaria.

Pese a todo, la Comisión acordó el calendario que se extenderá del 24 de mayo al 30 de junio con tres comparecencias por sesión en horario de mañana y tarde, una planificación que molestó a Javier Panizo, quien advirtió de que «yo no soy liberado como la señora Sánchez y no me es posible conciliar con mi trabajo». Lo cierto es que la comisión de investigación de la trama eólica, que llevaba tres meses parada, no lo va a tener nada fácil con la actual distribución de fuerzas.

De hecho, tanto PP como CS advirtieron ayer de que la lista de comparecientes ya está aprobada por lo que no hay necesidad de incorporar cambios. Sin embargo, no opina lo mismo la socialista Ana Sánchez, que ayer mismo dijo que «no descartamos, ni es descabellado» que vuelvan a comparecer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Pero esta primera andanada chocó con la posición de PP y Cs, que dejaron más que claro que la lista esta acordada y que cualquier cambio es prácticamente imposible.

El propio Salvador Cruz defendió que Mañueco ya compareció y lo investigado no entraba dentro de sus competencias. Advirtió, además, de que los socialistas se hicieron con la presidencia de la Comisión gracias al voto ponderado, pero cualquier asunto que precise de votación y en el que, a priori, no haya acuerdo, puede acabar en un empate ante la oposición de los dos partidos que forman el Gobierno autonómico, por lo que las propuestas de los socialistas no saldrían adelante. Esta situación se produce porque la procuradora que abandonó Ciudadanos, María Montero, en la práctica no tiene voto en la Comisión, al figurar como no adscrita (a ningún grupo), lo que se traduce en un empate entre los dos bloques.