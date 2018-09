Caso Enredadera «Nos dieron un disparo en la cabeza y nos mataron. Hemos muerto políticamente pero seguimos vivos» Un edil del Partido Autonómico Leonesista ve así el día de la intervención policial en el Caso Enredadera, pero insiste en su inocencia

«No ha existido pago alguno, prestación de servicio ni contrato formalizado con ninguna de las empresas investigadas». Es el resumen que hizo ayer el portavoz del equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), Santiago Blanco, durante el concurrido pleno extraordinario convocado para dar cuenta de la implicación de la alcaldesa María Eugenia Gancedo y cuatro concejales de la corporación en la Operación Enredadera.

La alcaldesa completó esa explicación señalando que a día de hoy lo único que hay son «unas diligencias judiciales de investigación en las que somos objeto a raíz de conversaciones dirigidas e interesadas por terceras personas a la actuación de este ayuntamiento” y no existe, remarcó, ninguna resolución judicial sobre su situación personal o procesal». «Nunca he quedado con nadie para hablar de algo que no se encuentre en los parámetros de la legalidad y no repercuta en beneficio de este municipio. El juez tendrá la oportunidad de estudiar las pruebas y ver de que las conclusiones a las que llega la UDEF no se ajustan a la realidad», argumentó.

Villaquilambre

El Partido Popular recalcó su respeto a la presunción de inocencia y acusó de falta de coherencia al grupo socialista, que en el municipio de Villaquilambre, recalcó el portavoz, Goyo Chamorro, «por una situación idéntica» mantiene otros criterios bien distintos a los que defienden en San Andrés. «Si allí sostienen que el alcalde se tiene que ir, entonces ustedes aquí, también», expuso, a lo que Gancedo se limitó a señalar que «no entra en lo que ocurra en otros municipios, porque ya tenemos bastante con el nuestro».

Muerte política

El edil del Partido Autonómico Leonés, Unión Leonesista, PAL-UL, y miembro del equipo de gobierno, Francisco Gómez, inició su intervención señalando que el día de la intervención policial «nos dieron un disparo en la cabeza y nos mataron. Hemos muerto políticamente pero seguimos vivos… la vida no acaba ahí». «No voy a gastar ni un minuto en demostrar lo inocente que soy. Tengo la absoluta certeza de cómo va a quedar mi caso personal. Tuve la mala suerte de que una empresa investigada se presentase a un concurso -sobre el servicio eléctrico- de mi Concejalía», dijo antes de invitar al resto de grupos a «que saquen las pruebas incriminatorias y se personen en la causa y, si no, reconsideren sus intervenciones».