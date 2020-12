Asaja advierte al PSOE de Castilla y León de que «no se queje» si el campo no le vota Donaciano Dujo lanza esta advertencia ante los «ataques» que desde algunos sectores del Gobierno se hace al sector del campo

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha advertido este miércoles en Ávila al Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) que «no se queje» si el campo no le vota, ante los «ataques» que desde algunos sectores del Gobierno se hace al sector.

Dujo ha realizado estas declaraciones a los periodistas, durante el balance que ha realizado del año 2020, antes de plantear igualmente las principales reivindicaciones de la organización para el próximo año.

En este contexto, el presidente de esta organización agraria ha pedido que «se repita» en 2021 la cosecha del presente ejercicio, al mismo tiempo que ha rechazado la propuesta de la PAC realizada por Europa para el periodo comprendido entre 2023 y 2027.

Asimismo, ha justificado su voto en contra del borrador del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, antes de advertir al PSCyL de que «no se queje» si el campo no le vota, a partir de lo que ha considerado «ataques» de algunos miembros del Gobierno al sector.

«Con estos ataques, estas denuncias y estos aumentos de impuestos, que no se quejen -desde el PSCyL- si no tienen los votos necesarios para ser gobierno en Castilla y León, porque el campo, con estas acciones, no les va a votar», ha explicado Donaciano Dujo.

De esta manera, se ha referido a la postura de varios ministros hacia este sector, en referencia a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

«Campaña» contra el azúcar

A Ribera le ha recriminado que «quiera aumentar» la protección del lobo, a Garzón la «campaña» contra el azúcar, incrementando el IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21 por ciento, y a Díaz sus acusaciones a los agricultores por «esclavizar» a los temporeros, algo que ha rechazado con rotundidad.

Por ello, además de advertir al PSCyL, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que les «defienda» de lo que consideran «ataques» procedentes del Ejecutivo central.

Al respecto, Dujo ha indicado que si agricultores y ganaderos son un «sector esencial», no se merecen que «distintos miembros del Gobierno» les «critiquen», de ahí la «advertencia» al Partido Socialista de Castilla y León.

Relevo generacional

Respecto a 2020, el presidente de ASAJA en la Comunidad ha subrayado como «buena noticia» el «relevo generacional», con 500 incorporaciones de jóvenes al año, de los cuales el 30 por ciento son mujeres. Frente a este dato, ha lamentado que Castilla y León haya perdido en 2020 en torno a medio millar de ganaderos.