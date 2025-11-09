Suscribete a
La Torre de Alfarach, vigía del Tajo en Toledo, emerge del olvido

Tras figurar durante años en la Lista Roja del Patrimonio, el Ministerio de Cultura recupera esta joya de las murallas medievales de Toledo, que se encuentra ahora vestida de andamios

¿Qué le pasa a la Puerta de Bisagra? Actúan para frenar el deterioro de este símbolo toledano

Los trabajos del IPCE pretenden estabilizar la estructura y, recuperar su entorno
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

En uno de los rincones menos visibles pero cargado de historia de la ciudad de Toledo, la Torre de Alfarach —también conocida como «Torre del Pozo»— comienza a ver la luz tras años de olvido, oculta prácticamente entre hierbas y malezas. El Instituto del ... Patrimonio Cultural de España (IPCE), dependiente del Ministerio de Cultura, ha iniciado la actuación de restauración para consolidar este vestigio de las murallas sur de la ciudad, que durante los últimos tiempos ha formado parte de la lista roja de patrimonio en riesgo del Hispania Nostra.

