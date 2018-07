El PSOE alerta por una modificación presupuestaria por parte del Gobierno de Talavera Gutiérrez asegura que la propuesta municipal «puede comprometer el futuro del gobierno municipal»

José Gutiérrez, portavoz del PSOE en Talavera de la Reina, afirmó ayer que su grupo pedirá explicaciones por la modificación presupuestaria que el Gobierno de Ramos llevará al pleno de este jueves.

Según explicó Gutiérrez, esta modificación ha hecho que «salten todas las alarmas, porque estamos hablando de 441.000 euros, una cantidad que no está destinada a políticas sociales, ni a dinamización económica, ni a planes de empleo, porque de hecho se han quedado sin contratar 282 parados al no haber dinero». Según el portavoz socialista, esto es debido a la mala planificación y gestión, puesto que no se han priorizado «gastos sociales o los verdaderamente importantes, sino otros».

Por todo ello, Gutiérrez asegura que la propuesta municipal «puede comprometer el futuro del gobierno municipal». También señaló que podrían verse compromeidas grandes inversiones, como el EDUSI, la ITI o el 1,5 por ciento cultural. Gutiérrez se preguntó también si además de esta mala gestión existe una «falta de responsabilidad».