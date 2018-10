Jaime Ramos asegura que Talavera «está mejor que hace un año»

El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha asegurado que la ciudad «está mejor que hace un año» al explicar que «hay 762 habitantes más, 797 parados menos, más afiliados a la Seguridad Social y más empresas cuya facturación anual supera el millón de euros». En su discurso del Debate del Estado de la Ciudad, celebrado este miércoles por la tarde, Ramos ha ampliado que «se pagan menos impuestos municipales que cuando comenzó la Legislatura» y, además, ha enjuiciado, se ha estabilizado la situación económica del Ayuntamiento.

Del mismo modo, el alcalde ha apuntado que la deuda bancaria del Consistorio se ha reducido a 26 millones de euros, el periodo de pago a proveedores se mantiene por debajo de los 30 días y la ejecución del Presupuesto de este año «se está produciendo sin alteración». El regidor también ha hecho referencia al incremento en un 20 % de las visitas turísticas y a la «sobresaliente» valoración que las auditorías externas dan a los servicios de atención turística de la ciudad.

Tras exponer estos datos, ha aseverado que «no nos conformamos», ya que «queda muchísimo por conseguir», ha precisado, y se ha mostrado especialmente preocupado por la creación de empleo y la reactivación económica.

Sobre la situación política nacional, ha dicho que la sucesión de elecciones generales, los meses de Gobierno central en funciones y la moción de censura han afectado a Talavera al cambiar los interlocutores responsables del desarrollo de proyectos que precisan financiación estatal.

Al respecto, ha concretado que «se ha ralentizado» la finalización de la circunvalación, el desdoblamiento de la antigua N-5, el desarrollo de la plataforma logística, la llegada del AVE y la mejora de la línea convencional de ferrocarril.

No obstante, ha reconocido que se ha logrado del Ejecutivo central la licitación de la segunda fase del polígono Torrehierro, el sexto juzgado, las obras de elevación del arroyo Las Parras para mejorar el regadío y las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

En cuanto al Gobierno de Castilla-La Mancha, le ha reclamado financiación para el desarrollo de la plataforma logística, proyecto que, en su opinión, es muy importante para lograr la reactivación laboral y económica de Talavera.

Jaime Ramos ha continuado su discurso de apertura del debate, que ha durado casi dos horas y en el que ha repasado la actividad municipal del último año, aludiendo al Plan Estratégico 2025, del que ha reiterado que «es un plan de todos».

Sobre esta propuesta, ha destacado las aportaciones de los dos concejales no adscritos, Juan Pedro Ayuso y Carmen Aceituno, así como la poca colaboración prestada por el PSOE y la nula aportación de los dos ediles de Ganemos Talavera.

Ha concluido reclamando a la Junta un Conservatorio Profesional de Música, así como la puesta en marcha de su primer curso en 2019 con fondos municipales, para luego repartir gastos con la Junta hasta el quinto curso, que ya sufragaría por entero el Ejecutivo regional.

La oposición afirma que «son vendedores de humo»

Los representantes de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina han reprochado al alcalde, Jaime Ramos, falta de acción del Gobierno local a la hora de resolver los problemas cotidianos y estratégicos de la ciudad. En el Debate del Estado de la Ciudad celebrado esta tarde-noche, el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Gutiérrez, ha calificado de «esperpento» el discurso previo de Ramos y ha indicado que «ha metido en un bache importante» al municipio «por su mala gestión». Gutiérrez ha destacado que «no se ha crecido nada en sus siete años y medio de Gobierno», mientras que, a su juicio, en otras ciudades de la región si ha habido una evolución positiva.

El portavoz socialista ha resaltado igualmente la importancia de los planes de empleo impulsados por la Junta, aunque ha aseverado que el Ayuntamiento talaverano ha perdido plazas de beneficiarios por no solicitar el máximo posible. Por su parte, la viceportavoz de Ganemos, Sonsoles Arnao, ha acusado al alcalde de aprovechar el debate de hoy «para relatarnos su agenda del último año», así como «dejar a la deriva» a la ciudad.

Arnao ha subrayado que Talavera está «en bucle, estudiando y elucubrando planes» y ha ampliado que no se ha creado empleo en los últimos siete años, coincidiendo esta franja temporal con el Gobierno local del PP. También ha reprochado al primer edil gobernar a través de las redes sociales y no ser capaz de gestionar los problemas diarios de la localidad. Mientras, la concejala no adscrita Carmen Aceituno ha manifestado en su intervención que los integrantes del Gobierno local «son vendedores de humo».