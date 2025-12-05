Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años
Mundial 2026
Así quedan los doce grupos: consulta todos los cruces y emparejamientos

Vecinos de Alberche reclaman en Toledo mejoras en el cruce de la CM-4101 y alertan: «Nos jugamos la vida a diario»

Una treintena de vecinos exige a la Junta una nueva rotonda y semáforos ante la peligrosidad del cruce, catalogado como punto negro

Alberche del Caudillo inicia los trámites para eliminar su referencia franquista

Los vecinos de Alberche del Caudillo se concentraron este viernes en la plaza de Zocodover
Los vecinos de Alberche del Caudillo se concentraron este viernes en la plaza de Zocodover

ABC

Toledo

Alrededor de una treintena de vecinos de Alberche del Caudillo se han manifestado este viernes en la plaza de Zocodover para pedir a la Junta de Castilla-La Mancha mejoras urgentes en el cruce de la carretera CM-4101, donde reclaman la instalación ... de semáforos y una nueva rotonda que sustituya a la actual. Los vecinos consideran que su diseño actual incrementa la peligrosidad y que la situación afecta tanto a conductores como a peatones. Según señalan, cruzar la intersección supone hacerlo «corriendo y jugándose la vida».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app