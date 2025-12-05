Vecinos de Alberche reclaman en Toledo mejoras en el cruce de la CM-4101 y alertan: «Nos jugamos la vida a diario»

Alrededor de una treintena de vecinos de Alberche del Caudillo se han manifestado este viernes en la plaza de Zocodover para pedir a la Junta de Castilla-La Mancha mejoras urgentes en el cruce de la carretera CM-4101, donde reclaman la instalación ... de semáforos y una nueva rotonda que sustituya a la actual. Los vecinos consideran que su diseño actual incrementa la peligrosidad y que la situación afecta tanto a conductores como a peatones. Según señalan, cruzar la intersección supone hacerlo «corriendo y jugándose la vida».

El cruce se sitúa en la intersección de la CM-4101 con la calle Ronda de Gredos y presenta lo que se denomina una 'glorieta partida'. En la práctica, explican, los carriles de aceleración y desaceleración funcionan como si fueran calles dentro del núcleo urbano, lo que eleva el riesgo de accidentes y convierte la zona en un punto negro por su elevada siniestralidad. El peligro es especialmente notable para los peatones, que deben atravesar varios carriles antes de intentar cruzar la glorieta.

La protesta de este viernes es una más dentro de la serie de movilizaciones que los vecinos han realizado en los últimos meses para pedir una solución definitiva. Afirman que la intersección requiere una intervención integral y sostienen que la Junta debe actuar para evitar nuevos accidentes.

Según informó en su momento la Asociación Vecinal La Única, el Ayuntamiento les trasladó que la Administración regional les comunicó que la construcción de una nueva rotonda «no se puede llevar a cabo, por economía». En su lugar, se han planteado otras medidas más económicas, como una mejor señalización, un paso de peatones, bandas reductoras, semáforos intermitentes o incluso una pasarela.

La alcaldesa ha señalado que, tras diez años de escritos y alguna reunión, «siguen sin ser atendidas nuestras peticiones», motivo por el que se ha impulsado una nueva recogida de firmas que será remitida a la Junta. Los vecinos esperan que las movilizaciones y el respaldo ciudadano logren impulsar una actuación que consideran urgente para garantizar la seguridad vial en la zona.