Suspenden el pleno de la moción de censura en Dosbarrios «por un defecto de forma» El secretario interventor no considera legitimados a los tres concejales del PSOE, asegura la alcaldesa

El pleno para debatir la moción de censura presentada por PP y PSOE en Dosbarrios contra la alcaldesa de Ciudadanos, Verónica Fernández Palomino, se encuentra en este momento en el aire tras judicializarse su convocatoria.

La sesión, fijada para este miércoles 17 de junio, ha sido suspendida por el secretario interventor del Ayuntamiento «por un defecto de forma» al no considerar legitimados a los tres concejales del PSOE, desautorizados por la dirección provincial del partido.

Dosbarrios fue uno de los municipios incluidos en el pacto entre PSOE y Ciudadanos para gobernar en varios municipios de la región, incluidos Albacete, Ciudad Real y Guadalajara capital. «El afán excesivo de protagonismo de los concejales del PSOE» podría estar detrás de esta moción de censura, según asegura la alcaldesa, quien no ve «motivo alguno coherente» para su salida de la Alcaldía. «El problema no es la gestión del Ayuntamiento, si no el quitate tú para ponerme yo», denuncia. Y lamenta que PP y PSOE -dos partidos «enemigos» durante años, hayan aprovechado la crisis sanitaria para plantear esta moción de censura.

El 2 de junio, siete concejales-cuatro del PP y tres del PSOE- registraron en el Ayuntamiento la moción de censura, quedando fijado automáticamente el pleno para su debate el 17 de junio. El secretario, a raíz de la carta enviada por el secretario de Organización del PSOE de Toledo, Félix Ortega, el 29 de mayo a los concejales del PSOE, advirtiéndoles de que no se puede suscribir una moción de censura sin tener la autorización de los órganos del partido y que el incumplimiento de esa condición tiene como consecuencia la expulsión del partido, lo que hace es «suspender» el pleno «por un defecto de forma» al no considerar legitimados a los tres concejales socialistas, informa la alcaldesa.

Al parecer, los tres concejales del PSOE han presentado un recurso por la vía contenciosa y Fernández alegaciones al respecto, a la espera del pronunciamiento del juez. En el caso de que el pleno se celebre, la regidora lo recurrirá.

Según Verónica Fernández, Ciudadanos -«para terminar los proyectos iniciados»-, propuso al PP alternar la Alcaldía en lo que queda de legislatura «para dar una imagen de tranquilidad y de política útil». Una oferta que no ha tenido contestación.