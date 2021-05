Toledo Pedro Almodóvar exhibe en Toledo sus lienzos llenos de color y de flores La experiencia del director con la pintura, junto a Jorge Galindo, se podrá visitar hasta el 5 de septiembre en el Museo de Santa Cruz

Contaba este sábado Pedro Almodóvar, al llegar al Museo de Santa Cruz de Toledo para participar de la inauguración de su primera experiencia como pintor, que esta nueva faceta le ha parecido «apasionante». Aunque mostraba serias dudas sobre si volvería a repetirla «por el respeto enorme que le tengo a la pintura».

El director de cine, que se encuentra inmerso en el rodaje de su próxima película «Madres paralelas», ha llegado a la capital regional para contemplar, en la sala Toisón del museo «Pintura», un proyecto que ha realizado durante el año 2019. Animado por el pintor Jorge Galindo, Almodóvar se ha estrenado en la abstracción, marcada por el color y las grandes dimensiones, incluido el titulado «La consagración de la primavera», el último lienzo que elaboraron estos dos creadores.

«Una experiencia excitante»

El realizador ha mostrado su «alegría» al conocer que los casi 30 lienzos que componen «Pintura», se podían colgar en un museo «tan impresionante» como es el Museo de Santa Cruz. Un dato: uno de sus cuadros mide 11x6 metros. «Me gusta que estén en Toledo porque es uno de mis lugares favores», ha remarcado.

Al hablar sobre esta experiencia, Almodóvar ha dicho que este oficio, a diferencia del cine, «facilita una respuesta inmediata a lo que estás haciendo, y eso no deja de ser gratificante», en clara alusión al arte que posee el coautor de los lienzos, Jorge Galindo. Los cuadros están pintados sobre ampliaciones de fotografías que tomó el director de bodegones de flores y objetos «puros y cotidianos» llenos de imaginación. El resultado: cuadros de grandes dimensiones, abundantes de color y de vida cotidiana.

«El pintor es Jorge, que me ha invitado, me ha dado una brocha y la experiencia ha sido tan excitante que he seguido pintando», ha respondido el manchego a las preguntas de los periodistas.

Pedro Almodóvar junto al presidente regional, la consejera y la alcaldesa de Toledo - ABC

Difícil no relacionar estos lienzos con la situación que ha vivido España durante los últimos 14 meses por la pandemia del coronavirus. Pedro cree que pueden servir de antídoto frente a los tonos grises y de tristeza que provocó el Covid-19. Y ha señalado que las obras expuestas son «muy coloristas y los colores explotan».

En este sentido, ha incidido en que, en estos momentos, «cualquier situación que uno vaya a ver más allá del comedor de tu casa es muy saludable, porque las casas se han convertido en lugares de reclusión. Hay que ir al cine o a un museo como éste porque ayudará a que salgas animado».

Por su parte, el pintor Jorge Galindo (tiene su residencia en Borox) pidió a los ciudadanos que vuelvan a los museos, que «nos están esperando con las alas abiertas». Y ha afirmado en que aguarda que muchas personas acudan a contemplar la exposición «Pintura», un preludio de las actividades previstas para el Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo.

El comisario de la muestra, Rafael Doctor, ha explicado que los casi 30 óleos sobre impresión digital fueron realizados durante 2019 y ya han sido expuestos en Almería y Madrid. Recalcó que Almodóvar no es pintor ni Jorge Galindo cineasta, «pero ambos mantienen una fijación por lo que realiza cada uno y se nutren sin complejos constantemente». Y ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse cuando el pintor recibió el encargo de hacer el dibujo de un niño leyendo sobre un papel roto de un saco de cemento, que aparece en el largometraje «Dolor y gloria», del manchego más universal del séptimo arte.

Agenda expositiva

De su lado, la consejera de Cultura ha resaltado la localización «ideal» de las obras en el Museo de Santa Cruz y puntualizó que con esta muestra se da comienzo a la agenda expositiva de las grandes colecciones que van a poder disfrutarse en los próximos meses en la región.

Por su parte, el concejal de Cultura, Teo García, ha destacado que la exposición conjuga el arte contemporáneo con el carácter más patrimonial del Museo de Santa Cruz, de la mano del «manchego más universal» junto con el manchego Jorge Galindo.

Pedro Almodóvar ha realizado el recorrido por esta muestra que permanecerá abierta hasta el domingo 5 de septiembre. Él y Jorge Galindo ha estado acompañados del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Educación y Cultura, Rosa Ana Rodríguez, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, entre otros.