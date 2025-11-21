Suscribete a
Ricardo Lozano ya es presidente del Balonmano Ciudad Encantada

Releva a Isidoro Gómez Cavero, que dimitió después de 14 años tras ser operado de un tumor cerebral

Ricardo Lozano
Ricardo Lozano BM CIUDAD ENCANTADA

ABC

Cuenca

Ricardo Lozano ya es el nuevo presidente del Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca, noveno en la Liga Asobal, una vez finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones a la que era la única candidatura que se había presentado para coger las riendas del ... club tras la dimisión de Isidoro Gómez Cavero, que ha sido operado de un tumor cerebral.

