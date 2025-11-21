Ricardo Lozano ya es presidente del Balonmano Ciudad Encantada

Ricardo Lozano ya es el nuevo presidente del Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca, noveno en la Liga Asobal, una vez finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones a la que era la única candidatura que se había presentado para coger las riendas del ... club tras la dimisión de Isidoro Gómez Cavero, que ha sido operado de un tumor cerebral.

Profesional ligado al mundo del automóvil, Lozano fue jugador del equipo conquense en los años 90 y en una etapa anterior también tuvo responsabilidades en su gestión como gerente del club.

Ahora, como presidente, será el encargado de empezar una nueva etapa en el Balonmano Ciudad Encantada tras los 14 años de mandato de Isidoro Gómez Cavero, con el que se han conseguido los mayores éxitos deportivos de la historia del club, entre ellos dos participaciones en competiciones europeas y sendos subcampeonatos de liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

En la nueva junta directiva, Lozano se acompaña de cinco personas: Laura Belmar, Javier Garrido, Emilio Bustos, Manuel Lozano y Diego Mariana. Garrido ejercerá de vicepresidente y también de director deportivo, trabajando «codo a codo» con Lidio Jiménez, el entrenador.