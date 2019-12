1-2: Turrón amargo para el Talavera en la despedida del año Pierde con el Atlético Sanluqueño y sigue en puestos peligrosos

El CF Talavera despide el año 2019 con el sabor amargo de una derrota en el municipal «El Prado» frente el Atlético Sanluqueño, un equipo que también pelea por evitar el descenso. Es cierto que el Talavera jugó lo suficiente para no salir derrotado ante el conjunto gaditano de Sanlúcar de Barrameda, pero la ley del fútbol es inexorable y lo que vale es el resultado final, un 1-2 doloroso por la forma en el que se produjo.

El inicio del encuentro de ayer por la tarde dio a entender que el Talavera podía marcar pronto. de hecho, en los minutos 6 y 11 dos disparos desde la frontal del área a cargo de David Zamorano los tuvo que desviar de forma muy apurada el portero visitante. En el segundo rechace pudo Cristian Fernández anotar el 1-0, pero no supo cristalizar bien la jugada.

En la primera llegada del equipo visitante se produjo el 0-1 como consecuencia de una buena triangulación ofensiva que culminó de forma precisa Darío Guti. Cuatro minutos más tarde casi empata el Talavera tras un buen centro de Cristian Fernández que remató fuera de cabeza Samu Corral. También los gaditanos pudieron anotar cuando en el minuto 31 un disparo lejano con rosca de Guille lo tuvo que enviar a saque de esquina Barbero. Esta jugada fue el aviso de que los visitantes no se conformaban con el 0-1 y, de esta manera, un tremendo disparo desde 25 metros a cargo de Luis Madrigal, un ex del Talavera, no pudo ser detenido por Barbero y significó el 0-2.

Tras la reanudación. las esperanzas blanquiazules llegaron al minuto de juego cuando una falta lejana lanzada por Ángel López la llevó a la red de potente remate de cabeza Samu Corral, su sexto gol en el campeonato. Tres minutos más tarde, con los mismos protagonistas y de la misma forma, casi llega el empate, pero en esta ocasión detuvo bien el meta Isma Gil. A partir de aquí, se llegó a un acoso y derribo talaverano que no cuajó en el gol de la igualada por el poco acierto en los remates. El más claro estuvo en las botas de Carlos Expósito en el minuto 65, pero el lateral madrileño se topó con una buena intervención de Isma Gil. El canto del cisne para el Talavera llegó en un remate de cabeza del inquieto Samu Corral que salvó in extremis el meta madrileño del conjunto sanluqueño.

Al término del partido, el presidente del club talaverano, José Antonio Dorado, ofreció una rueda de prensa en la que anunció que en los muy próximos días se va a llevar a cabo el traspaso de Samu Corral a un club de la Primera División de Polonia, una operación en la que el Talavera ingresará una buena cantidad de dinero. Dorado añadió que el motivo de este traspaso es que el presupuesto de la temporada 2019-2020 esta muy complicado el cubrirlo debido a que no ha habido la respuesta esperada en el aspecto de socios y, además, que las subvenciones tampoco son las anunciadas.

La ficha técnica

- CF Talavera: Barbero; Expósito, Nandi, Sedeño (Gerrit, m, 83), Sergio Martínez; Cristian Fernández (Ángel López, m. 46), Reguera, Cidoncha, Zamorano; Samu Corral y Pablo Aguilera (David Dorado, m, 66).

- Atlético Sanluqueño: Isma Gil; Guille Campos, Romero, Álex Cruz, Luis Madrigal; Peli, Segura (Antonio Jesús, m. 65), Quesada (Luis Martínez, m. 90), Eduard Calin; Darío Guti (Del Moral, m. 80) y Edu Oriol.

Árbitro: Alfonso Vicente Moral. Amarillas a los locales Sedeño, Sergio Martínez y Ángel López. Por parte visitante, a Álex Cruz, Quesada y Edu Oriol.

Goles: 0-1, m. 20: Darío Guti; 0-2, m. 35; Luis Madrigal; 1-2, m. 46; Samu Corral.

Incidencias: Partido de la jornada 18 del Grupo IV de Segunda División B disputado en el municipal «El Prado» ante unos 1.200 espectadores.