Criptanense, Noblejas y Hogar Alcarreño siguen dominando la Primera Preferente

El pasado fin de semana se disputó una nueva jornada del fútbol Territorial de Castilla-La Mancha, en la que hay que resaltar que sigue la incidencia de partidos aplazados por el coronavirus y por el resto del temporal de nieve Filomena, caído recientemente en la región.

Primera Preferente Autonómica

Grupo I, novena jornada : Membrilla, 1-Munera, 0; Quintanar, 2-Herencia, 0; Criptanense, 2-Sporting La Gineta, 0; Atlético Tomelloso, 0-San José Obrero, 2; Campillo -San Clemente, aplazado; y Sporting de Alcázar, 0-Atlético Ossa. 2. Lidera la tabla el Criptanense con 17 puntos.

Grupo II, jornada 11 : Almodóvar, 3-Atlético Consuegra, 1; Migueturreño, 1-Sonseca, 0; Toledo B, 1-Valdepeñas, 0-; Orgaceño -Daimiel Racing Club, aplazado; Noblejas, 2-Carrión, 1; y Mora, 1-La Fuente, 0. Al frente de la clasificación está el Noblejas con 17 puntos.

Grupo III, jornada 11 : Yunquera -Sporting Cabanillas, aplazado-; QUM, 1-Hogar Alcarreño, 3-; Pantoja-Torpedo 66, aplazado: Casarrubios, 0-Mocejón, 2; Horche, 2-Yuncos, 1; Talavera B, 7-Patrocinio, 1. El equipo filial del Talavera que dirige Ismael Martín se impuso con autoridad en un derbi entre vecinos y ahora ocupa la segunda plaza de una tabla que domina el Hogar Alcarreño con 21 puntos.

Primera Autonómica

Grupo I, jornada 12 : Alpera, 2-Motilla, 1; Atlético Mahora, 1-Atlético Jareño, 1; Villamalea, 0-Al Basit, 1-; Deportivo Barrax, 1-Imperial Bonete, 0: y Casasimarro Caudetano, aplazado. El Caudetano va primero con 23 puntos

Grupo II, jornada 12 : Porzuna, 1-Calatrava, 5; Atlético Puertollano, 6-Villaseca, 3; Calzada-Los Yébenes, aplazado; Atlético Teresiano, 5-Ciudad Real, 1; y Pozuelo, 3-Aldea del Rey, 0. Está líder de la clasificación el Atlético Teresiano con 25 puntos.

Grupo III, jornada 12 : Infantes, 0-Socuéllamos B, 0; Atlético Pedro Muñoz, 1-Numancia, 3; Manchego Provencio, 1-Villa, 1; Madrigueras, 2-Casas de Haro, 0; Almoradiel-Atlético Cervantino. aplazado; y Villanueva de Alcardete, 1-Miguel Esteban, 1. El filial del Socuéllamos figura como líder con 23 puntos en su haber.

Grupo IV, 12 : Talavera La Nueva, 2-Alameda, 1; Cedillo, 2-Novés, 4; Méntrida, 1-Fuensalida, 2; Bargas, 2-Paz, 2-; Villaluenga, 0-Cazalegas, 3; Sagreño-Calera, aplazado. Sigue fuerte el Cazalegas al frente de la tabla con 28 puntos.

Grupo V, novena jornada : Sigüenza, 0-Academia Albiceleste, 1; Azuqueca B-Santa Cruz Ujaf, aplazado; Guadalajara Promesas, 1-Salesianos Guadalajara, 2; El Casar, 1-La Inmaculada, 1; Balona Conquense, 1-Alovera, 1; y Dinamo de Guadalajara, 3-Atlético Guadalajara, 2. A pesar de su tropiezo, sigue la Balona Conquense al frente la clasificación con 23 puntos acumulados.,

Segunda Autonómica

Grupo II, quinta jornada : Almodóvar B, 0-Patrimonio Almadén, 3; Bolaños-Bolañego, suspendido. El derbi local en Bolaños fue suspendido debido a que el Bolaños CF avisó a la Federación Territorial y al Bolañego que tenían un futbolista con síntomas de un posible covid-19 y que, por una lógica seguridad, no se iban a presentar a jugar el partido. El Bolañego aceptó el aplazamiento, pero la Federación entendió que no era una prueba suficiente al no haberle hecho aún los test oportunos al jugador. El árbitro y el Bolañego se presentaron a su hora en el terreno de juego, pero el Bolaños no lo hizo. Por lo tanto, será la Federación quien dictaminará si se juega el partido en cuestión más adelante o si se le da por perdido al Bolañego CF.

Grupo III, octava jornada : Esquivias-Lillo, aplazado; Rayo Villasequilla-Añover, aplazado-; Jesús de la Ossa, 4-Ugena, 0; Cobeja,1 -Yepes, 0; y Yeles-El Toboso, aplazado.

Grupo IV, décima jornada : Alcabón, 1-Sporting de Gálvez, 8; Racing Club Cabañas, 0-Benquerencia Toledo, 2; Gerindote, 4-Oropesa., 1; Dos Hermanas-Guadamur, suspendido; Escalona, 1-Camarena, 2; Valmojado, 4-Nambroca, 0; y Polígono Toledo-Polán, aplazado. El partido Dos Hermanas de Navahermosa-Guadamur fue suspendido al no presentarse a la hora prevista el equipo local, mientras que sí lo hicieron el Guadamur y el árbitro. El argumento del Dos Hermanas es que tiene una orden del Ayuntamiento de Navahermosa que prohíbe disputar eventos deportivos en la localidad por el amplio contagio de covid-19 que hay en el municipio. La Federación entiende que este hecho no era motivo suficiente para aplazar el partido. Por lo tanto, será la Federación quien dictaminará si se juega el partido en cuestión más adelante o si se le da por perdido al Dos Hermanas. .

Grupo V, sexta jornada : Cultural Espinosa, 2-Atlético Guadalajara B, 0; Caraquiz, 1-Cifontino, 0; Mandayona, 2-Fontanar, 0; íbero Sport, 0-Tórtola, 0.