Núñez: «No hay ninguna intención de Page de pactar nada con el PP»

Como a la gran mayoría de la población, a Paco Núñez le pilló la pandemia del coronavirus metido en casa con sus tres hijos de corta edad y su mujer afectada por un ERTE. Intentó mantener como pudo la rutina tan necesaria para la estabilidad de los niños —«levantarse a la hora de ir al cole, desayunar y sentarse a hacer los deberes»—, pero enseguida tuvo que viajar a Toledo una vez a la semana para las reuniones telemáticas que mantenía con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. De vuelta en casa, en El Casar (Guadalajara), teletrabajaba como casi todos, y en más de una videoconferencia con colectivos y asociaciones de la región «el crío se colaba y saludaba a las personas con las que yo hablaba», cuenta divertido.

¿Sintió temor en aquellos días por lo que estaba pasando afuera?

Mi hermana es médico y eso te preocupa, como también esa gente que conoces y está en primera línea. Prácticamente, esperábamos cada día como si fuera un parte de guerra. Luego estaba esa responsabilidad como diputado para con mis vecinos y el pensar que había que ponerse a trabajar y sacar esto adelante. He pasado largas horas de la pandemia con mucho trabajo, no había sábados ni domingos, las videoconferencias eran a cualquier hora. Me reunía con todos los alcaldes, portavoces y diputados del PP, y a partir de la segunda semana por videoconferencia con la sociedad civil.

¿Cómo ha funcionado el contacto de los niños con el colegio?

En nuestro caso he de decir que muy bien porque el nivel de implicación del profesorado ha sido tremendo, ha estado más que a la altura, ha redoblado esfuerzos, ha atendido los sábados, no ha tenido horas, con videoconferencias con los niños cualquier día. El comentario generalizado en toda la región es que los profesores se han implicado hasta un límite extraordinario, y estaban agotados porque trabajaban todo el día. No puedo estar más satisfecho del trabajo de la comunidad educativa.

¿Cómo se plantea el PP el inicio del curso escolar, qué propone?

En septiembre, los padres y madres tendrán que trabajar. ¿Qué hacemos con los niños? La vuelta a clase tiene que pasar por test masivos en las aulas al alumnado, al profesorado y al personal de los colegios para tener la tranquilidad de que no va a haber contagios; y garantizando equipos de protección individual (EPIS).

¿Cree que todos los alumnos deben volver en septiembre a las aulas?

Sí, y que haya 15 alumnos por aula y una mayor contratación de profesionales. Habrá que adaptar todos los espacios que tenga el colegio para estas circunstancias extraordinarias. Le decimos a Page que adapte los ratios al Ministerio, que dice 15 alumnos por aula, contrate más profesorado para poder dar más cobertura a esos ratios, test masivos para toda la comunidad educativa y EPIS. Y habrá que comprar equipos tecnológicos para los padres que los necesiten. Septiembre está a la vuelta de la esquina.

Para todo eso habrá que trabajar en agosto, ya dijeron que las Cortes regionales van a estar abiertas.

Mire, eso fue solo un titular, pero lo importante es que el Gobierno se tome en serio el curso escolar en septiembre, que no se organiza en agosto sino en junio. Porque si tenemos que tener el doble de autobuses para el transporte escolar, por ejemplo, habrá que licitarlo ya, no en agosto, porque la ley de contratación tiene un proceso.

Imagino que durante la pandemia habrá conocido casos de personas que hayan muerto por coronavirus.

Sí, he tenido que dar el pésame a familiares que han perdido a un ser querido en el mundo sanitaro, a un compañero, a un amigo o a un padre que en el ejercicio de la medicina o de otro ámbito sanitario como la farmacia o la enfermería, han fallecido. Han sido días muy duros.

Desde el principio de la pandemia, el PP comenzó a a criticar la gestión sanitaria del Gobierno regional. ¿En qué se basaban?

Todos conocíamos a alguien que había estado en Italia y que hablaba del miedo de la población y las calles vacías por el virus. Además, la OMS lo estaba advirtiendo y ya empezábamos a preocuparnos por lo que pudiera pasar en España. Yo, antes de que se decretase el estado de alarma, ya le pedí a Emiliano García-Page que los 135 millones de euros que nos debe Pedro Sánchez en materia de IVA se destinasen a la compra de EPIS, a la adquisición de más material sanitario y a la contratación de más personal, y lo hice porque todas las noticias que nos llegaban nos alertaban de una pandemia. Entonces Page mandó a todos los portavoces del PSOE a reírse de mí. Pero si se hubiera destinado ese dinero, seguramente la gestión de la pandemia hubiera sido distinta.

¿Se refiere a menos fallecidos?

No me atrevería a decir tanto, pero está claro que con más equipos de protección, más respiradores y más personal hubiéramos tenido una respuesta mejor. Cuando se decretó el estado de alarma y se inició el confinamiento, cada día y hasta esta misma mañana, hablamos con una treintena de profesionales sanitarios de todo tipo y de distintas áreas con el fin de conocer cuáles son las circunstancias que se están viviendo, y cada mañana recibía un breve informe que relataba la situación que se había vivido de noche. Además, durante el primer mes y medio de la pandemia, el PP hablaba con personal de todos los hospitales de la región, y cada noche compartíamos la evolución del día que nos habían hecho llegar desde los hospitales.

¿Y qué le decían?

Que la situación era dramática, que faltaban medios, EPIS, respiradores, que los pacientes estaban hacinados por los pasillos (le hablo de finales de marzo y primeros de abril). Nos contaban lo que pasaba, lo que salía en los famosos vídeos que se publicaron y por los que Page le dijo a los médicos que dejaran de hacer vídeos y se pusieran a trabajar. Es vergonzosa esa imagen tan soberbia y tan falta de empatía y de humanidad con tus trabajadores, que dependen de ti como presidente, cuando están gritando y pidiendo angustiosamente ayuda. Luego se hizo público el whatsapp que el presidente del Colegio de Médicos de Albacete escribió a su compañero médico y consejero de Sanidad: «ayúdanos, que tenemos a los pacientes por los suelos taponando las puertas», y que ni siquiera le contestes...ese es el mejor ejemplo de cómo ha gestionado el Gobierno de Page la sanidad.

¿Del cero al diez, a su juicio?

Yo pondría un muy deficiente porque la gestión ha sido mala, pero el trato de la gestión ha sido mucho peor. Ha habido falta de verdad. Page dijo en sede parlamentaria que nunca hubo menos de 12 respiradores libres y los colegios de médicos han hecho públicas notas de prensa, así como la asociación de profesionales de urgencias, diciendo que han faltado respiradores. Y ftambién altaban EPIS y camas, como decían los profesionales sanitarios. Pero cada mañana veíamos a Page o al consejero de Sanidad hablar en el Palacio de Fuensalida de no se cuántas camas y respiradores libres.

¿Cree que esos datos eran falsos?

Estoy seguro de que podremos contrastarlo en una comisión de investigación. Pero no quieren hacerla y no entiendo por qué si se lo está pidiendo la sociedad castellano-manchega. Esa comisión está registrada en las Cortes de Castilla-La Mancha y la llevaremos a pleno cuando las autoridades sanitarias certifiquen que hemos pasado la pandemia. ¿Va a oponerse Emiliano García-Page al clamor general de la sociedad castellano-manchega que pide conocer?, ¿va a oponerse a contarles la verdad de la gestión sanitaria?, ¿les va a negar saber cuántos respiradores se compraron en Turquía o en China, y dónde están esos respiradores?, ¿cuántos EPIS se compraron y en base a qué protocolos se repartían?, ¿les va a negar saber cuántas contrataciones se hicieron y con qué tipo de contratos, o a quién le comprábamos los EPIS o respiradores y por qué, el derecho a saber qué protocolos se aplicaban en las residencias de mayores? Son nuestros mayores los que han fallecido, ¿les va a negar a sus hijos el saberlo? Yo creo que no.

¿Cree que, como está ocurriendo a nivel nacional, se producirá algún tipo de denuncia por la gestión en las residencias u hospitales?

Cada uno tiene que asumir su responsabilidad cuando gestiona y cada persona individual tiene que defenderse si se ha visto agraviada por la vía que proceda. Yo lo que nunca voy a hacer es animar o desanimar a ello. Y nunca haré lo que hizo Page en las Cortes, que fue animar a los ciudadanos a denunciar a un sanitario si este le había dicho que no había respiradores, que según el presidente nunca faltaron. Yo estoy aquí para hacer política, para ofrecer soluciones, para mejorar la gestión, para estar cerca de la ciudadanía y darle información. Hay que hablar con sanitarios, con hospitales, con atención primaria, colegios profesionales, sindicatos...y vamos a seguir haciéndolo para planificar una desescalada.

¿Y no cree que los políticos deben hablar también entre ellos? Se lo digo porque el PP no ha firmado el Pacto por la Reconstrucción de Castilla-La Mancha.

Lo que ha pasado es que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a día de hoy, sigue sin responder a las preguntas que le ha hecho llegar el PP. Hemos participado en todas las reuniones a las que hemos sido convocados. En las primeras semanas de la pandemia tuvimos reuniones con el presidente de Castilla-La Mancha y hubo un momento determinado en que decidieron expulsarnos de esas reuniones.

¿Y eso por qué?

Porque consideraban que al pedir una comisión de investigación teníamos que estar fuera y no querían saber más de nosotros. Page dejó fuera al PP por pedir una comisión de investigación para conocer la realidad de la gestión. Esas primeras semanas hice llegar al Gobierno hasta 100 propuestas: que abriera el nuevo hospital de Toledo, test masivos para toda la población, que pagase todas las deudas con agricultores, que medicalizara las residencias de mayores, que rompiera con la brecha digital y entregara ordenadores a los 8.000 alumnos que no los tenían; fue el PP el que le pidió un plan para el desarrollo de nuestra hostelería, que se abrieran áreas de descanso para los transportistas donde cenar o ducharse...¿Si yo le digo al Gobierno que tiene que dar información a la ciudadanía y ser transparente, entonces yo tengo que salir del sistema?

El hecho es que el PP se quedó fuera.

O sea, que mientras bailen mi canción somos pareja, pero en el momento en que quieras pinchar otro disco te tienes que ir de la sala. Eso no puede ser, la democracia no va de eso. Ni el estado de alarma ni la mayoría absoluta de Page pueden ser coartada ni instrumento para silenciar al PP. Vamos a ser el altavoz de todos los colectivos para reclamar e instar al Gobierno de Page a decir la verdad de la gestión con transparencia y con datos. No voy a ceder ni a las presiones del PSOE, ni a las de Page, ni a las del consejero, que me expulsa de un grupo de whatsapp cuando decido registrar una comisión de investigación para que los ciudadanos puedan tener toda la información de lo que sucede. A partir de ese momento dejaron al PP fuera, y después quisieron recuperarlo.

¿Para la firma del Pacto?

Llama el vicepresidente de la Junta diciendo que hay que mantener reuniones para un posible pacto. Le dije que qué necesitaba. Una persona para un grupo de coordinación: Ana Guarinos, vicepresidenta de esta casa y presidenta del PP en Guadalajara; un par de personas por grupo, dos para Función Pública, dos para Sanidad, dos para Bienestar Social y 2 para Economía. Las tienes, que empiecen las reuniones, le contesté.

¿Y cuándo se produjo la reunión de coordinación?

La reunión de coordinación para decidir cuál va a ser el sistema de trabajo se produjo el viernes 29 de mayo, y la reunión de Sanidad no se ha producido todavía. Es decir, se ha firmado un pacto entre dos partidos políticos (PSOE y Cs) sin que se haya reunido el grupo de sanidad.

¿Por qué cree que fue así?

Porque no hay ninguna intención del Gobierno de Page de pactar nada con el PP. Dicen: si quieres lo firmas o si no te quedas fuera, un documento que recoge las mismas promesas incumplidas de Page en los últimos cinco años. El PP quiere negociar un pacto con seriedad y rigor, y lo queremos seguir haciendo.

¿Y por qué no lo han firmado?

Poníamos tres condiciones básicas, que pudimos exponer el 29 de mayo al vicepresidente. Primero, queremos conocer la fotografía fija de la región desde el punto de vista ecómico. Si no conocemos la realidad del presupuesto, ¿qué medidas vamos a adoptar? La segunda es un nuevo presupuesto, no esperar a redactarlo en diciembre sino traer a las Cortes ya una nueva Ley de Presupuestos para plasmar en ella todas las medidas que pactemos. Un pacto sin ley de presupuestos no vale para nada. Que el comercio, la hostelería, las agencias de viajes, el mundo de la tauromaquia, la sanidad, la educación, el tercer sector necesitan las ayudas ya, no en enero, que pueden haber cerrado muchos negocios. Y la tercera escuchar a la sociedad civil. Le pedimos al Gobierno que en la comisión de reconstrucción se invitase a estos colectivos y se les escuchase y recogieran sus propuestas. Ninguna de esas condiciones del PP fue aceptada por el Gobierno de Page.

¿Por qué cree que Ciudadanos sí ha firmado el pacto, quizá por interés electoral? Alguna encuesta dice que se quedan fuera de las Cortes.

Yo tengo por costumbre no hablar de los demás partidos ni de su estrategia. Yo respeto, por supuesto, la decisión de la dirección de Cs en Castilla-La Mancha de firmar ese pacto con Page, lo mismo que Arrimadas ha decidido pactar con Sánchez a nivel nacional, y yo lo respeto. Somos una de las Comunidades autónomas donde con mayor virulencia ha golpeado este virus, con un presidente que primero faltó al respeto a los maestros diciendo que se querían coger vacaciones; luego a los médicos, y a los mayores, incluso a los fallecidos cuando el TSJ publicó que el número de fallecidos no coincidía con los datos oficiales. Esa es la realidad de esta región, donde hay un hospital en Toledo cerrado, con 800 camas, 80 UCIS y 25 quirófanos que Page dijo que quería abrir el 11 de junio con el Rey en la inauguración. Pero ese mismo hospital el 22 de marzo no se podía abrir como hospital de campaña para ayudar a que no hubiera pacientes en los pasillos, dicho por los propios sanitarios. Madrid gestiona un hospital de Ifema en 48 horas y Page se niega a abrirlo aquí listo para inaugurar. En la comisión de investigación que yo espero que salga adelante podremos preguntar qué criterio se aplicó para no abrirlo. Si los políticos tenemos algo que hacer es rendir cuentas y yo no entendería que no se celebrara la comisión porque nos debemos a los ciudadanos.

En la encuesta a que me refería antes, el PSOE pierde la mayoría absoluta en la región, Cs desaparece y el PP podría formar gobierno con Vox. ¿Qué opina?

No les doy mayor importancia a las encuestas, ni cuando me dan bien, como ahora, ni cuando nos dan mal, y no pierdo mi tiempo en ello. Mi obigación es seguir trabajando para ver cómo podemos sacar adelante la economía de esta región. Faltan tres años para las elecciones y el único que habla permanentemente de votos es Page, que vive más obsesionado por el poder que por gestionar la pandemia, por las urnas que por sus convecinos. Ha hecho una nefasta gestión desde el punto de vista sanitario y de la empatía con los ciudadanos, a los que ha faltado al respeto permanentemente, y está haciendo una mala gestión de la economía de la región apoyándose en medidas erróneas, como han hecho sus diputados en el Congreso, pactando con Bildu para votar la derogación de la Reforma Laboral. Eso sería un drama para esta región porque implica el cierre de multitud de empresas y el despido de centenares de trabajadores. Nosotros vamos a trabajar con Pablo Casado a la cabeza para que no se derogue la Reforma Laboral.

En ese desencuentro que mantienen el PSOE y el PP en la región, fue triste verles además separados en el Día de la Región, en que se rindió homenaje a los fallecidos y a los que han luchado contra el coronavirus.

No puedo estar más de acuerdo con usted. No entiendo el motivo por el cual Page decidió no invitar a los partidos políticos al acto del Día de la Región, ni a los diputados que representamos a los ciudadanos en las Cortes, y sí eché en falta que no invitara a PSOE, Cs y PP. Page tuvo su acto, pero no fue el acto de la región en que la institución, nuestra autonomía, homenajea a los que han dado la cara por esta crisis y los que han perdido la vida. Me parece una cacicada impropia de cualquier estado democrático, es una vergüenza. El PP decidió homenajer a los fallecidos celebrando una misa en la parroquia de San Justo, en Toledo, y tuve el agrado de que nos acompañaran dos expresidentes del partido, Agustín Conde y María Dolores de Cospedal, un acto sobrio y respetuoso por los fallecidos. Nos hubiera encantado que el acto hubiera sido institucional y todos juntos, pero no nos invitaron.