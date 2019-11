Toledo sale a la calle contra la violencia de género Más de 600 personas mostraron su rechazo a esta lacra social, con la alcaldesa al frente

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha reunido en las calles y plazas de la ciudad a numerosos colectivos y personas concienciadas con el fin de esta lacra social. La manifestación partió del Paseo de la Vega y finalizó en la plaza del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto de la Plataforma 8M de Toledo y del Consejo Local de la Mujer.

Instantes previos a la marcha, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, expresó con otundidad su repulsa a esta lacra social y señaló que esta fecha no debe ser ni partidista ni política, para señalar que la lucha contra la violencia machista debe contar «con la unión de toda la sociedad». «Un año más la ciudad de Toledo reivindica los derechos de la mujer y la igualdad, y sobre todo recordando a las víctimas de violencia machista, una lacra que no cesa, como saben hoy nos hemos despertado con una asesinada más, con otra víctima», indicó, y añadió que ya son más de 50 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. «Entre todos, entre mujeres y hombres, y desde las administraciones, debemos apoyar e impulsar soluciones», subrayó. Tolón también se dirigió a los manifestantes en la plaza del Ayuntamiento antes de dar paso a la lectura del manifiesto. «Hoy es un día también para decir a quienes amparan actitudes machistas que no vamos a permitir que se imponga su miedo y que nuestra sociedad ya no se va a quedar en silencio ante sus atrocidades».

Ni un paso atrás

Añadió que los que niegan desde las instituciones la violencia machista no tienen cabida en nuestra ciudad, no vamos a dar un paso atrás en lo que hemos avanzado». La marcha, a la que se sumaron más de 600 personas, trascurrió tras la pancarta «Por las que están. Las que no están. Las que peligran». La manifestación terminó con la lectura de un manifiesto que incidió en que «no hay un sólo perfil de maltratador» y en que «los hay de todas las franjas de edad, nivel cultural, económico e ideológico».

Además, reclama que las estadísticas recojan «de forma oficial» todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas, conforme a lo establecido en el Convenio de Estambul. «La violencia contra las mujeres no sólo se da en el ámbito familiar o de pareja. Tampoco se limita a lo físico. Hay violencia psicológica, sexual, económica, institucional, simbólica», añade el manifiesto. Y pone como ejemplo el archivo del caso de la mujer asesinada en Quintanar de la Orden en 2016, tras la muerte del principal acusado, el cuñado de la víctima; mientras que al marido, acusado de encubrimiento, se le exime de responsabilidad criminal, con lo que a esta mujer no se le considera víctima de violencia machista.

También reivindica «políticas valientes» en coeducación y «presupuesto suficiente, no migajas», además de «medios y profesionales formados, proyectos fuertes en las aulas, educación sexual y educación en igualdad». Asimismo, destaca la necesidad de acometer una «revisión inmediata» del grado de cumplimiento y efectividad de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.