Llega un nuevo Día de Castilla-La Mancha en el que se festeja la constitución de la comunidad y se premia a aquellas personas e instituciones cuya labor merece reconocerse. Así, el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, preside este viernes en Albacete el acto institucional de esta fiesta, coincidiendo con el 36 aniversario desde la constitución de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha.

Para la ocasión, en el acto, que se celebra a partir de las 11:00 horas en el Palacio de Congresos de la capital albaceteña bajo el lema «Castilla-La Mancha nos une», se contará con la asistencia de cerca de un millar de personalidades de toda la comunidad autónoma, entre ellos los expresidentes autonómicos José Bono Martínez y José María Barreda Fontes.

La presidencia del acto institucional de este año estará conformada, además de por el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page; por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López, como anfitrión.

Durante el acto se hará entrega de un total de 25 premios, menciones y distinciones en las categorías de Medalla de Oro, Hijo Adoptivo, Hijo Predilecto y Placa al Mérito Regional.

Así, recibirán medallas oro de Castilla-La Mancha el cantante Manolo García, y el director general de Deportes del Gobierno regional, Juan Ramón Amores, mientras que serán nombrados hijos adoptivos la catedrática y profesora de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y profesora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), María Dolores Cabezudo; el humorista, actor y director Goyo Jiménez; y el jugador internacional de balonmano José Javier Hombrados.

El Ejecutivo autonómico distinguirá con el título de Hijo Predilecto al presidente de la Cooperativa oleícola «Nuestra Señora de la Antigua» de Mora (Toledo) y de Caja Rural de Toledo durante 28 años, Andrés Gómez Mora; a la periodista de la Cadena SER, María Manjavacas; al empresario albaceteño del sector cuchillero, Roberto Arcos; la conquense María Ángeles Martínez Hurtado, primera mujer en presidir la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo; y el torero albaceteño Dámaso González, que será reconocido a título póstumo.

Por último, se entregarán un total de 15 placas al Mérito Regional, concretamente a la escritora almanseña Alicia Giménez Bartlett; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP), Toñi Pastrana; la asociación «Vasija»; y la Unidad de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Nacional de Parapléjicos.

También recibirá placa al Mérito Regional el responsable territorial de la organización sin ánimo de lucro Accem y de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), Braulio Carlés; el Centro de Atención Especializada al Menor (Caem); el Club Dínamo de Guadalajara, la Feria Nacional del Vino (Fenavin), el Grupo «Montes Norte», la Peña «Furia Conquense» y el fundador de la Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias en la provincia de Albacete (Asprona), Eloy Camino.

En la misma categoría serán galardonados la empresa conquense «Grupo Navarro», el lutier de guitarras José Luis Romanillos Vega, la presidenta de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa «Luzán», de Cuenca, Pilar Ruipérez.

Por último, la Junta de Comunidades también reconocerá a título póstumo con una placa al Mérito Regional al doctor Antonio Cepillo, conocido como el «capitán optimista», por su labor de apoyo a niños diagnosticados con cáncer del Hospital General Universitario de Albacete.

Al acto institucional con motivo del Día de la Región asistirán más de 60 representantes políticos de diferentes instituciones provinciales, regionales y nacionales, entre ellos el delegado del Gobierno central en la comunidad autónoma, Francisco Tierraseca; y unos 60 alcaldes, alcaldesas y concejales de la región –la mayor parte de la provincia de Albacete-, entre ellos las regidoras municipales de Toledo, Milagros Tolón; de Ciudad Real, Pilar Zamora; de Tomelloso (Ciudad Real), Inmaculada Jiménez; y de Puertollano (Ciudad Real), Mayte Fernández, también en calidad de presidenta de Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

También han confirmado su participación, entre otros, el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y su homólogo en Albacete, Santiago Cabañero, además de los expresidentes de las Cortes regionales de Castilla-La Mancha Francisco Pardo Piqueras, Vicente Tirado,Fernando López Carrasco y Antonio Marco.

Asimismo, en el acto del Día de la Región estarán representadas más de 100 asociaciones, entidades y colectivos sociales y culturales, así como más de 50 grandes empresas, entidades financieras y colegios profesionales de diversos sectores.

Igualmente, acudirán al acto institucional el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado; y el rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente Saz; además del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá y el obispo de la diócesis Albacete, Ángel Fernández, entre otras personalidades.

El Día de Castilla-La Mancha también contará con la presencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea; del Tajo, Antonio Yáñez; del Guadiana, Samuel Moraleda; y del Júcar, Manuel Alcalde.

En representación del empresariado regional asistirán, entre otros, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás; el secretario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga; el presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete (Feda), Artemio Pérez; la presidenta de AJE Castilla-La Mancha, Laura Sánchez; de la Cámara de Comercio de Albacete, Juan Martínez; y el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha, Félix Aceñero.

También asistirán los máximos representantes en la región de los sindicatos UGT, Carlos Pedrosa; CCOO, Paco de la Rosa; UPA, Julián Morcillo; Asaja, José María Fresneda; COAG, Ángel Estanislao; SATSE, Juan Francisco Ruiz; y ANPE, Ramón Izquierdo y de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha, Ángel Gómez García.

En representación del ámbito judicial, policial y de las Fuerzas en la región, acudirán el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Manuel Rouco; el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez; el general de división y jefe del Mando Aéreo general, José Alfonso Otero Goyanes; el general jefe de la Segunda Zona de la Guardia Civil, Manuel Llamas; el jefe superior de la Policía de Castilla-La Mancha, Félix Antolín; y el general director del Museo del Ejército, Antonio Rajo.

Asimismo asistirán los representantes de las casas regionales de Castilla-La Mancha en Aragón, Cataluña, País Vasco, Madrid y Châteaurenard (Francia).

A la cobertura informativa del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha está prevista la participación de unos 170 profesionales de más de veinte medios de comunicación de ámbito regional y nacional.

El evento del 31 de mayo será presentado por la periodista albaceteña de CMMedia Mariló Leal, y contará con las actuaciones de la Compañía de Danza «Nuevo Amanecer Ángel Martínez», tamborileros de las localidades albacetenses de Hellín, Tobarra y Agramón y de los alumnos del conservatorio profesional de música «Tomás de Torrejón y Velasco» de Albacete.

Sorpresa y satisfacción entre los galardonados como Hijos Predilectos

Con sorpresa y también con mucha satisfacción han acogido Roberto Arcos, María de los Ángeles Martínez, María Manjavacas y Andrés Gómez Mora, así como la hija del torero fallecido Dámaso González, el reconocimiento como Hijo Predilecto de la Región que les ha concedido la Junta este año. En declaraciones a Efe, todos han coincidido a la hora de afirmar que aceptan «con mucho orgullo» la distinción que recibirán este viernes

En el caso de Roberto Arcos, presidente del consejo de administración de la empresa albaceteña de cuchillería «Arcos Hermanos», se ha mostrado aún más satisfecho por compartir el reconocimiento con el resto de galardonados, «personas de gran altura moral y humana». También señaló que quiere dedicar su condición como Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha a todas las personas que integran la firma «Arcos Hermanos» y en especial a su esposa, Pepi.

En cuanto a la familia de Dámaso González, su hija, Sonia González, subrayó que el diestro albaceteño «siempre ha sido un enamorado de su tierra y de sus paisanos», de los que «habló bien allí donde estaba». González destacó además que su padre pensaba que «el mejor lugar del mundo era Albacete, su tierra y su campo», e indicó que si alguien merecía ser recocido como Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha era él.

Por su parte, Raquel Gómez, hija del que durante muchos años fue presidente de Eurocaja Rural y de la Cooperativa «Oleotoledo», Andrés Gómez Mora, manifestó que tanto él como el resto de su familia están «muy contentos y emocionados» por el premio. Añadió que su padre, que ya tiene 83 años, «ha sido un hombre que ha trabajado mucho por su tierra», y considera que quizá esto es lo que ha motivado el reconocimiento por parte del Gobierno castellano-manchego. Igualmente, ha subrayado que la distinción que recibirá Gómez Mora es también parte de Clementina, su esposa, «con quien ha formado muy buen equipo», apostilló.

La actual presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez, no ha dudado en agradecer al reconocimiento, aunque se mostró modesta al manifestar que «quizá haya gente más merecedora». Martínez declaró que quizá la Junta haya querido tener un gesto hacia ella por ser la primera mujer de la región en dirigir el órgano cameral. En lo que sí se mostró clara y contundente ha sido en la dedicatoria del premio, que será para su hijo, Roberto Bonilla Martínez, que falleció en noviembre a la edad de 42 años.

Por último, la periodista María Manjavacas, que desempeña su labor profesional en la Cadena SER y que es natural de Campo de Criptana (Ciudad Real), aseguró sentirse «muy feliz» pero destacó que no cree merecer el premio porque no crea empleo ni es «una ONG». No obstante, Manjavacas ha remarcado que sí habla constantemente de Castilla-La Mancha allí donde viaja por motivos laborales o personales.