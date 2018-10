La Junta tranquiliza a los taxistas sobre posibles interferencias con las VTC Merino anuncia que se va a intensificar la labor de inspección con la entrada en vigor, a finales de 2018, de un registro telemático de actividades

El director general de Carreteras y Transportes, David Merino, ha tranquilizado a los representantes del sector del taxi y ha confiado en que el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Fomento va a solucionar, a medio plazo, «las posibles interferencias de servicios entre las VTC y los taxis». Así se lo ha transmitido Merino a representantes de los taxistas, en dos reuniones que ha mantenido en Toledo el colectivo, según ha informado en una nota de prensa la Consejería de Fomento.

Primero se ha reunido con el presidente de la Federación Regional de Taxistas, Manuel García Naharro, y con varios representantes provinciales del colectivo, y posteriormente ha mantenido un encuentro por el mismo tema con responsables de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam).

En este sentido, y a pesar de que todavía existen alrededor de un centenar de autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que están judicializadas y pendientes de otorgamiento, Merino ha apuntado que «esta nueva normativa, de alguna manera, disminuye la posibilidad de hacer servicios a las VTC, ya que dentro de cuatro años va a impedir los trayectos urbanos». Asimismo, ha señalado que «se va a desincentivar la puesta en marcha real de este tipo de autorizaciones dada la pequeña rentabilidad de estos servicios una vez que solo puedan prestarse servicios interurbanos».

También ha afirmado que «en el Gobierno regional nos hemos comprometido a intensificar la labor de inspección que se va a facilitar con la entrada en vigor, a finales de 2018 y según ha garantizado el Ministerio de Fomento, de un registro telemático de actividades».

Este registro telemático de actividades «va a permitir, incluso en inspecciones por carretera, comprobar el cumplimiento real de la normativa de prestación de los servicios de VTC», que marca que el 80 por ciento de los servicios deben realizarse dentro de la región a la que pertenece la licencia y solo el 20 fuera de la misma, ha añadido.

En cualquier caso, ha reiterado que la problemática se produce en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, pero no en Castilla-La Mancha, donde «se supera por la mínima la ratio de 1 vehículo con conductor de alquiler por cada 30 taxis». «Aquí no hay actualmente interferencias entre ambas actividades», ha sentenciado Merino, que no obstante ha insistido en que «igualmente con este Real Decreto se va a dar solución definitiva a la conflictividad».

En este sentido, la Consejería de Fomento ha recordado que desde la aprobación de esta ley se abren cuatro años transitorios en los que tanto taxis como VTC pueden seguir prestando servicios urbanos e interurbanos, aunque una vez transcurrida esta moratoria solo los taxis podrán seguir realizando ambos, mientras que las VTC verán reducidos los suyos a los interurbanos.

De esta forma, las posibles sentencias favorables que puedan darse a favor del otorgamiento de más licencias de VTC no aumentarán de forma significativa, ya que «de las últimas sentencias que obligaban a la Junta de Comunidades a otorgar licencia no ha habido manifestación de la parte interesada para hacerlas efectivas», ha indicado Merino.

Igualmente, ha explicado que otra medida que se tomó recientemente por parte del Gobierno nacional fue el impedimento de que las licencias de VTC puedan transmitirse en los dos años siguientes a su otorgamiento y, así, evitar la especulación que se venía dando.

Y como se avanzó recientemente «en este periodo de moratoria se abre un plazo para que el Gobierno autonómico regule la situación del taxi y ver la posibilidad de que las VTC realicen servicios urbanos, algo que se hará con la colaboración y coordinación de los ayuntamientos, ya que serán ellos los que consideren la necesidad de estos servicios en sus términos municipales», ha agregado Merino.

Además, Merino ha adelantado que el Gobierno de Castilla-La Mancha asistirá periódicamente a los grupos de trabajo con el Ministerio para detallar la aplicación de este Real Decreto-ley y así, trabajar a favor del sector y de los intereses que más se adapten las circunstancias de esta comunidad.