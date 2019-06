El futuro del viejo Virgen de la Salud de Toledo, a debate ciudadano Descartada la idea del traslado del hospital del Valle, se estudiará su uso residencial y socio-sanitario entre vecinos, Junta y Ayuntamiento

Seguir Valle Sánchez @vallesnchez TOLEDO Actualizado: 03/06/2019 12:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El nuevo equipo de gobierno de Milagros Tolón deberá decidir el futuro del viejo hospital «Virgen de la Salud», un edificio que se levantó hace más de 50 años, en 1965, y que quedará vacío cuando se inaugure el nuevo hospital del Polígono, que podría entrar en funcionamiento en unos meses. Su traslado provocará una revolución entre los vecinos y comerciantes del barrio de Palomarejos, que están acostumbrados a la intensa actividad de este gran centro hospitalario que recibe a diario pacientes de numerosos puntos de la provincia, por lo que la idea de los responsables municipales es abrir en breve un debate con la Junta, que tiene la cesión del edificio, y los vecinos.

El futuro del «Virgen de la Salud» se convirtió en uno de los asuntos más debatidos durante la pasada campaña electoral. Primero fue el grupo municipal de Ganemos, que finalmente no se presentó a las elecciones, y, después, el PP, en boca de su presidente provincial, Paco Núñez, quienes plantearon el traslado del hospital geriátrico Virgen del Valle al edificio del viejo hospital, para mantener la actividad en el barrio y paliar los efectos que va a provocar su cierre en el vecindario.

Sin embargo, la negativa de la Asamblea por la Sanidad Pública de que se trasladara el hospital del Valle a las actuales instalaciones del Virgen de la Salud avivó, de nuevo, el debate y con ello, la preocupación de la Asociación de vecinos, que lleva años reivindicando una alternativa para que el barrio no pierda población y negocio cuando el hospital se marche al Polígono. La iniciativa parecía contar con cierto consenso, pero, desde la asamblea, se consideró electoralista porque no contaba con los profesionales, ni disponer de estudios ni considerar las necesidades reales de atención y demandas sanitarias de la ciudad. «Pedimos rigor y seriedad a la hora de hacer propuestas en materia de infraestructuras sanitarias, la atención sanitaria es mucho más que la mera ubicación de un hospital, es un conjunto de profesionales y de recursos planificados y puestos al servicio de una estrategia de salud pública que requiere un análisis concienzudo para que realmente no peligre la capacidad de respuesta del sistema para atender a la población de forma eficaz con los recursos existentes», decían.

Uso socio-sanitario

Descartada ya la idea de trasladar el hospital del Valle, el edificio sigue esperando conocer su futuro que deberá tener, en parte, uso socio-sanitario, toda vez que así está establecido en el convenio de cesión ya que los terrenos son propiedad de la Tesorería General del Estado y se transfirieron al Sescam cuando el traspaso sanitario. Pero, además del uso socio-sanitario, para que no se revierta la cesión, el Ayuntamiento, según explicaron fuentes municipales a ABC, está barajando distintas opciones y «queremos reunirnos con todos los sectores, con los vecinos y la Junta que se concreten actuaciones también de carácter residencial y sanitarias, complementando al Centro de Especialidades, que también va a ser ampliado».

Así, el Ayuntamiento tiene un planteamiento integral para que el barrio de Palomarejos no sufra con la marcha del Hospital Virgen de la Salud, un planteamiento que pasa también por la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que va a revitalizar la zona, triplicando el número actual de metros cuadrados, pasando de 10.000 a 30.000, lo que supone mayor número de viviendas, de instalaciones y de actividad. Además, los terrenos del actual cuartel pasarán a la Empresa Municipal de la Vivienda y allí se van a construir 500 nuevas viviendas para familias jóvenes que van a revitalizar al barrio y a su economía.

En 2020, al Polígono

Mientras, las obras del nuevo hospital están ya prácticamente terminadas, aunque el parón de las dos campañas electorales que se han vivido en los últimos meses ha impedido que se realizara ningún tipo de inauguración o acto oficial, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, fijaba el cierre «definitivo» de la construcción del edificio «entre los meses de abril y mayo». Finalmente, en junio se sigue trabajando en los últimos detalles de las obras y, además, queda un trabajo muy importante para dotar al centro hospitalario tanto del mobiliario no clínico como del clínico y la tecnología, para lo que los concursos ya están «en marcha», según revelaba el consejero en una reciente entrevista, en la que aclaraba que el Gobierno regional «nunca» había pensado en realizar una inauguración por la recepción de las obras «porque el hospital tiene sus fechas». «Cuando habrá una buena inauguración será en el 2020, que es cuando lo pretendemos», afirmó.

Dijo sobre la obra de Toledo que recibirán las llaves este mes de junio de 2019 y pasarán seis meses de montaje tras una potente inversión en tecnología. Recordó que el centro de especialidades de la capital regional permanecerá en la Avenida de Barber y se mantendrán abiertos de momento los hospitales de El Valle y el Provincial, que se trasladarán a la nueva infraestructura en una segunda fase.