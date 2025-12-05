Suscribete a
Una sentencia avala las multas del Ayuntamiento de Ciudad Real a los dueños de perros por no recoger sus excrementos de la vía pública

El fallo respalda la actuación municipal al desestimar por completo el recurso presentado por una ciudadana sancionada. Las denuncias por esta infracción alcanzan las 55 en lo que va de año

Policías de paisano vigilan a los dueños de los perros por los barrios de Toledo y ya hay ocho denuncias

El concejal de Servicios de Ciudad Real, Gregorio Oraá, agradece el trabajo de la policía local y de los servicios municipales de limpieza
ABC

Ciudad Real

Un fallo judicial ha respaldado las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Ciudad Real a quienes no recogen los excrementos de sus perros en la vía pública. La resolución llega en plena campaña municipal de vigilancia, seguimiento y concienciación, que se está intensificando en ... los últimos años y que ahora cuenta con el apoyo explícito de los tribunales.

