Una sentencia avala las multas del Ayuntamiento de Ciudad Real a los dueños de perros por no recoger sus excrementos de la vía pública

Un fallo judicial ha respaldado las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Ciudad Real a quienes no recogen los excrementos de sus perros en la vía pública. La resolución llega en plena campaña municipal de vigilancia, seguimiento y concienciación, que se está intensificando en ... los últimos años y que ahora cuenta con el apoyo explícito de los tribunales.

La sentencia desestima por completo el recurso presentado por una ciudadana sancionada por incumplir lo establecido en el artículo 23.1 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos. El fallo confirma la actuación del Ayuntamiento y concluye que en el proceso sancionador no se ha vulnerado ningún derecho. Para el Consistorio, esta decisión representa «un aval claro a la firmeza con la que estamos trabajando para mantener la ciudad limpia y para exigir el cumplimiento de las normas».

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, ha subrayado que la labor de vigilancia está teniendo efectos visibles. Explica que «en los dos últimos años se ha alcanzado un máximo histórico en la tramitación de denuncias por incumplimientos relacionados con la recogida de excrementos caninos». Mientras entre 2021 y 2023 se registraron 11 denuncias, en 2024 y 2025 la cifra ha ascendido a 55, lo que, a su juicio, evidencia un incremento en el control y en la respuesta municipal para asegurar el cumplimiento de la ordenanza. Añade que «esto demuestra que el Ayuntamiento está actuando y que la Policía Local está siendo más estricta en el control de estas conductas incívicas».

Para Oraá, el respaldo judicial refuerza la línea de trabajo municipal. En este sentido, subraya que la sentencia «confirma que estamos aplicando correctamente la ordenanza y que nuestra labor de vigilancia es necesaria y absolutamente legítima para garantizar unas calles más limpias y seguras».

El concejal insiste en que el objetivo del Ayuntamiento va más allá de sancionar. «Seguiremos insistiendo en la concienciación, en la educación cívica y en recordar que recoger los excrementos es un gesto sencillo que mejora la vida de todos», asegura Oraá que, no obstante, mantiene que la vigilancia continuará y que se actuará «cuando sea necesario».

Por último, el Ayuntamiento agradece la labor diaria de la Policía Local y del Servicio de Limpieza por su trabajo constante en la vigilancia del espacio público y en la aplicación de la normativa. Además, recalca que la campaña se mantendrá activa durante todo el año para avanzar hacia un entorno urbano más limpio, cómodo y respetuoso para todos los vecinos.