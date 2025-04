Page, sobre la amnistía: «Tendría un encaje distinto si se hubiera dicho claramente en la campaña electoral»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y el más crítico de los barones socialistas con el Gobierno de Pedro Sánchez por la amnistía a los políticos independentistas catalanes, considera que esta tendría «un encaje distinto en la opinión pública» en el caso de concurrir dos circunstancias: «Una, que se hubiera comprometido en la campaña (electoral) y se hubiera dicho claramente a los ciudadanos que eso es lo que se defendía; y, en segundo lugar, que hubiera un compromiso evidente de no volver a las andadas (por parte de los independentistas)».

Sin embargo, como tales hechos no han sucedido, Page admite que es «un peaje enorme» el que va a pagar el PSOE. En un foro organizado este miércoles en Toledo por 'El Español', el presidente castellanomanchego ha explicado, además, lo que representa el partido de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia con el que ahora negocia el Gobierno de Sánchez: «He escuchado a muchos militantes y progresistas en Cataluña decir: 'Pedís que pactemos con Junts, que es como si el PSOE pactara con el PP o con Vox en España'». Y concluye: «Junts no deja de ser un Vox independentista».

En cuanto a la petición de la oposición para que los diputados socialistas con acta en Castila-La Mancha voten en este tema en contra del Gobierno, Page lo ha descartado, reconociendo que «cuando uno está en política, si quiere ser serio y coherente, tiene que asumir las reglas de funcionamiento de un partido político». Incluso ha tirado de ironía: «Me piden a mí que yo haga en el PSOE de independentista». Y ha añadido: «Si un diputado, en un momento determinado, no estuviera de acuerdo con algo o le contraviniera mucho en su conciencia, tiene la opción de irse, de dimitir, pero lo que no me parece coherente es que engañemos a la gente».

Finalmente, ha vuelto a insistir en una reforma de la financiación autonómica, ya que Castilla-La Mancha es, junto con Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, una de las cuatro comunidades infrafinanciadas. «Cuando tengamos que negociar el nuevo modelo vamos a discrepar mucho sobre la diferencia entre población y superficie», ha avisado a navegantes.