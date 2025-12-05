Suscribete a
ABC Premium
Mundial 2026
España va al grupo H, mismo bombo con el que logró su primera estrella en 2010

Castilla-La Mancha defiende en Bruselas un modelo de «resiliencia hídrica» que garantice el desarrollo económico

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, subraya que «es vital para regiones como Castilla-La Mancha garantizar el agua para la biodiversidad y para la sostenibilidad medioambiental, pero también para la agricultura«, porque el mayor reto es garantizar la soberanía alimentaria de 450 millones de europeos»

Castilla-La Mancha refuerza las redes de agua en 22 municipios ribereños con 15 kilómetros de nuevas tuberías

José Manuel Caballero, en el centro, este viernes en en la Comisión de Cambio Climático y Energía
José Manuel Caballero, en el centro, este viernes en en la Comisión de Cambio Climático y Energía ABC

ABC

Toledo

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido en Europa que la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica adoptada por la Comisión Europea debe reflejar un modelo que garantice el desarrollo económico, el derecho de acceso al agua ... y la protección del medio, especialmente ante situaciones de crisis o emergencia, como sequías o inundaciones, derivadas del cambio climático.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app