2-0: Batacazo del Toledo ante un Almagro superior Los ciudadrealeños dieron un baño a los capitalianos

El CD Toledo perdió este domingo por 2-0 en el campo del Almagro en un encuentro valedero para la segunda jornada del campeonato. Los verdes rozaron el rídículo ante un modesto adversario que, sin embargo, le dio un baño en todas las facetas del juego en el recinto de césped de hierba artificial «Manuel Trujillo».

Dos errores increíbles del sistema defensivo toledano permitió al Almagro ponerse con 2-0 antes de llegar al descanso. Con esta renta, y aunque el Toledo mejoró algo en la segunda mitad, la escuadra encajera supo aguantar su ventaja en el marcador, lograda por Pablo de Haro y Ferrán en los minutos 24 y 42, respectivamete.

El Toledo acusa una falta de juego ofensivo que empieza a ser ya preocupante. No es solo que los verdes no hayan marcado un gol en los que va de liga y gran parte de la pretemporada. Además, no crea las jugadas suficientes peligrosas para llevar el balón a la red enemiga.