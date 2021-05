1-1: El Albacete no se rinde para salvar la categoría Heroico partido ante el Almería, que busca el ascenso

El Albacete Balompié arrancó un valioso empate en Almería ante un rival que aspira al ascenso a Primera división y lo hizo tras la disputa de un partido en el que luchó con denuedo. El equipo manchego no se rinde en su pelea para evitar el descenso, con la suma de cuatro puntos en sus dos último partidos disputados a domicilio. El próximo partido del Albacete será el martes día 18 en el Carlos Belmonte (21.30 horas) ante el CD Lugo, un encuentro al que llegará el equipo albaceteño con cuatro puntos de desventaja con respecto a la zona que marca el descenso.

En el minuto 20 un saque lejano de Bernabé produjo un control orientado del balón con el muslo por parte de Ortuño, quien fusiló con la izquierda el gol visitante a pesar de que el metal local llegó a tocar el balón. El VAR decidió que el control de Ortuño no fue con la mano. Poco le duró la alegría al conjunto manchego, ya que en el minuto 27 se produjo un error en el control de un balón por parte de Javi Jiménez, lo que permitió a Lazo a conducir el esférico y concluir con un disparo con rosca y por alto para el 1-1.

En el minuto 30 casi llega el segundo gol almeriense tras una jugada de Omar Sadiq que no resuelve con éxito un claro mano a mano con Bernabé. El tiro del delantero africano salió alto. En la penúltima jugada del primer tiempo, Balliu falló un gol casi cantado al rematar desviado cuando se encontraba en buena posición. Y ya en el minuto 47, Omar Sadiq al no poder rematar cuando se cantaba el 2-1. Primer tiempo de absoluto dominio almeriense ante un Albacete que flojeó cuando marcaba la línea en defensa.

Tras la reanudación, Lazo perdonó un gol cantado a puerta vacía para el equipo rojiblanco en el minuto 46. Siguió el dominio local y Sadiq también no acertó en el minuto 47 para el 2-1. Por parte visitante, Fran García tuvo en sus botas el 1-2, pero no supo resolver un mano a mano con el portero local en el minuto 62. En el minuto 69 fue expulsado Álvaro Peña con roja directa por protestar al árbitro. El resto del encuentro fue un quiero y no puedo de la UD Almería ante un rival que se defendió con orden y con un inspirado Bernabé bajo palos.