Sánchez decide que los Reyes viajen a Cuba en plena ola de represión a la disidencia Don Felipe y Doña Letizia no podrán reunirse con la oposición a la dictadura en toda la visita

La primera visita de un Rey de España a Cuba en 500 años, decidida por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, se producirá en un momento especialmente duro para la disidencia, que sufre una nueva ola de represión, según las organizaciones de Derechos Humanos. Incluso, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada reclamó el martes a las autoridades cubanas que aclaren urgentemente «la suerte» del líder opositor José Daniel Ferrer, desaparecido desde su detención.

Además, los Reyes no se podrán reunir con ningún representante de la oposición a la dictadura durante su visita de Estado, según confirmaron ayer fuentes diplomáticas. Durante los tres días que durará el viaje (del 11 al 14 de noviembre), Don Felipe y Doña Letizia se reunirán con las autoridades del régimen, con la colonia española, con empresarios y con representantes de la sociedad civil. También harán una ofrenda a José Martí, asistirán a una gala de danza y a otros actos culturales, y rendirán homenaje al almirante Cervera y a los españoles caídos en Santiago de Cuba en 1898. Pero no se verán en ningún momento con los defensores de los Derechos Humanos y de la libertad en Cuba. Así lo ha dispuesto el Gobierno de Sánchez, que es de quien depende la política exterior.

Las mismas fuentes añadieron que el objetivo de este viaje «es resaltar lo histórico», «corregir una anomalía» y «normalizar la relación con este país iberoamericano», el único al que el Rey de España no ha viajado nunca. Según estas fuentes, la primera visita de Estado a Cuba, que obligará a los Reyes a partir hacia La Habana al día siguiente de las elecciones generales, se mantendrá sea cual sea el resultado de los comicios, a pesar de que los tres partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) han expresado su rechazo a este desplazamiento. Y es que, según algunos sectores, la visita de los Reyes será interpretada como un apoyo a la dictadura si no va acompañada de ningún encuentro con la oposición.

Sin embargo, fuentes del Gobierno intentaron restar importancia a la exclusión de la oposición y llegaron a comparar este viaje a Cuba, un país fuertemente vinculado a España por razones históricas y afectivas, con los desplazamientos realizados a Arabia Saudí y añadieron que «el Rey no apoya Gobiernos». El Ejecutivo de Sánchez ha tratado de sustituir el esperado encuentro de los Reyes con la disidencia por una reunión con representantes de la sociedad civil, pero según ha podido saber ABC, las personas que se verán con Don Felipe y Doña Letizia acudirán a título particular y no representan a ninguna asociación relacionada con la oposición.

Dos discursos de Don Felipe

Durante la visita está previsto que el Rey pronuncie dos discursos: uno, a la colonia española, y el otro, en la cena de devolución que ofrecerá a sus anfitriones. Esta cena se celebrará en el Palacio de los Capitanes Generales y está previsto que el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, no le responda y que no pronuncie ningún discurso en presencia del Rey en toda la visita. También está previsto que Raúl Castro no aparezca en ningún acto de los Reyes, que estarán acompañados por el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.

Los Reyes evitarán coincidir en la isla con el dictador venezolano Nicolás Maduro o el nicaragüense Daniel Ortega, que asistirán el día 16 al 500 aniversario de la fundación de La Habana por españoles.