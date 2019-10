La Princesa expresa su compromiso de «servir a España y a todos los españoles» La Heredera de la Corona, interrumpida con aplausos en su primer discurso en público

Almudena Martínez-Fornés SEGUIR Oviedo Actualizado: 18/10/2019 20:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Princesa de Asturias ha expresado su compromiso con España y y con todos los españoles en su primer discurso en público, que ha pronunciado este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo con motivo de la entrega de los premios que llevan su nombre. La Heredera de la Corona se refirió a Asturias, la tierra que nombre a su título de Princesa y afirmó que «es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles». Un titulo, dijo que ostenta «con responsabilidad» y añadió que se siente «muy honrada con ello».

«En mi casa -agregó-, las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza con la que las ha unido la historia. Así lo siento en mi corazón».

La Heredera de la Corona empezó su intervención afirmando que «hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión». «Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los Reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí», añadió.

Recordó que sus padres «siempre nos han hablado a mi hermana, la Infanta Sofía, y a mí de Asturias, de su cultura, historia y tradiciones. También de su naturaleza. Pero, sobre todo, nos han enseñado a querer y a admirar a los asturianos». Fue en ese momento cuando la Princesa aludió a su primera visita a Asturias: «Estaba pensando ahora en todo lo que vivimos durante nuestra visita a Covadonga el año pasado». Además, hizo una mención expresa a Asturias por ser la tierra de su madre, la Reina. «Yo llevo sangre asturiana», afirmó.

Después de transmitir este mensaje institucional, la Princesa manifestó su agradecimiento «a quienes crearon esta Fundación hace casi 40 años, y a todos los que cada día le dedican su trabajo, su inteligencia y su generosidad».

También felicitó a los premiados, «los protagonistas de este acto», en inglés, y dijo, a quienes dio las gracias por «fomentar la cultura y la ciencia, por impulsar la solidaridad, por mejorar la educación. Gracias por trabajar para preservar la naturaleza y reducir las injusticias, la discriminación, la pobreza y la enfermedad». «Estamos aquí para rendiros homenaje», afirmó y añadió que «vuestras obras nos recuerdan que hay millones de personas que piensan y actúan para que el mundo sea mejor».

Además, la Princesa Leonor tuvo un gesto muy cariñoso con su abuela, la Reina Sofía. «Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España».

La Heredera de la Corona terminó su discurso con un agradecimento «a todos los que habéis querido acompañarnos y a los que apoyáis y ayudáis siempre a la Fundación». Tras reconocer que «este momento será inolvidable para mí», recordó las palabras que dijo su padre cuando debutó en Oviedo a su misma edad: hoy «será un día que “llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón”».