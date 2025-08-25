Así se ha desarrollado la 'Operación Calcetines', un golpe contra la droga en Lanzarote

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 25/08/2025 a las 14:03h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, resultado de la 'Operación Calcetines', que ha acabado con un importante movimiento de compraventa de drogas, tanto a gran escala como al por menor, en Playa Blanca, municipio de Yaiza (Lanzarote).

La intervención policial se desarrolló tras recibir diversas informaciones sobre la existencia de «un pase» de droga, por lo que se procedió de inmediato a detener al presunto vendedor. Con la información recabada previamente durante la investigación, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife una orden de entrada y registro, donde los agentes hallaron un kilo de cocaína de gran pureza, medio kilo de cocaína ya mezclada, y otros 500 gramos de sustancias de corte.

MÁS INFORMACIÓN Interceptado un gran fardo flotando en el mar con unos 20 kilos de cocaína en Tenerife

Además, encontraron varias básculas de precisión y materiales preparados para empaquetar y precintar las dosis para su posterior venta.

No solo se localizaron estas sustancias, sino también otras drogas menos habituales, como pastillas de éxtasis, dosis de LSD y una considerable cantidad de pastillas de Rivotril, un medicamento de la familia de las benzodiacepinas. Además, fueron incautados 200 gramos de hachís y más de 7.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de estas sustancias.

Tras su detención, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife el día 13 de agosto, fecha en la que se decretó su ingreso provisional en prisión.