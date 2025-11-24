Suscribete a
ABC Premium

EDUCACIÓN

Canarias registra la cifra más alta de conflictividad escolar en 17 años

Más de la miad sufrió ansiedad y un 15% episodios de depresión

Clases de matemáticas en primaria, en un colegio de Alcorcón
Clases de matemáticas en primaria, en un colegio de Alcorcón José Ramón Ladra

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

'El Defensor del Profesor', el servicio de apoyo del sindicato ANPE, atendió en el pasado curso escolar a un total de 171 docentes por casos de conflictividad escolar, la cifra más alta en los últimos 17 años.

Esta cifra, que advierte sigue en ... aumento desde hace cinco años, revela que crecen las agresiones físicas de alumnos y de los casos de ciberacoso dirigidos al profesorado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app