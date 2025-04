La pequeña casa que hace frente al volcán: «Quiero encontrar a sus propietarios y darles la foto»

El fotógrafo David de la Iglesia ( @DIVCreativo ), es un enamorado de la isla de La Palma, pero asegura que en su último viaje hace dos semanas le tuvo que «echar tripas» porque las imágenes de esos días son desoladoras y símbolo de un pueblo resiliente ante la desgracia que ha sembrado el volcán de Cumbre Vieja.

Desde varios kilómetros de distancia, en una zona alta entre El Paso y Los Llanos, este profesional de la imagen pudo capturar con su teleobjetivo lo que considera una señal de esperanza y fuerza de La Palma ante la lava que trata de destruirla: una casa con la luz encendida en la falda del volcán . Ahora, busca a los propietarios de este domicilio para hacerle llegar la fotografía impresa que en cuestión de minutos se ha hecho viral.

En un « ejemplo perfecto de lo que es la resiliencia del pueblo palmero ante todo este desastre », representada en una pequeña casita y en esa luz, que da esperanza dentro de tanta oscuridad». Es algo que «no se puede objetivizar» pero a él le dio más sentimiento «de fuerza y positividad que de drama».

Esa luz « sigue encendida, pase lo que pase , por lo que es a su juicio una imagen «muy emotiva y positiva para La Palma».

Una pequeña casa hace frente al volcán de La Palma. #FuerzaLaPalma pic.twitter.com/QoTVKtli9i — David de la Iglesia 📷 (@DIVCreativo) October 26, 2021

Se preguntó si él, como propietario de esa casa, querría tener esa foto y «de nuevo tuve que enfrentarme a una discusión interna» y pensé que los residentes de esa vivienda podrían sentir esa «sensación de fuerza y de esperanza» al ver la foto. Por la dirección de la colada es «bastante improbable» que pueda sufrir daños directos de la lava del volcán por lo que «creo que realmente esa casa podrá colgar la foto en su salón » cuando se acabe este volcán si lo desean.

«No podía dejar esa foto en mi ordenador con la duda de que pudiese servir para animar al pueblo de La Palma».

En ese debate interno sobre si publicarla o no, asegura, «lo primero era ser respetuoso con el pueblo de La Palma». Durante su viaje, tuvo en su objetivo fotos que «las tripas me decían que no debía sacar, por respeto» y en este caso «pensé si a los propietarios les podía molestar y el impacto que podía generar en los palmeros» pero tras unos días «me di cuenta de que tenía más matices de los que me había percatado en un primer momento».

La zona no está evacuada, aunque el acceso está limitado a los vecinos. «Pensamos que los propietarios se habrían dejado la luz encendida, pero tras preguntar puede ser que siga viviendo gente allí ». A través de redes sociales ya ha localizado a vecinos de la zona y está cerca de encontrar a los residentes de esta pequeña casa que resiste ante la furia del volcán de cumbre Vieja.

Enamorado de La Palma

David de la Iglesia se ha dedicado en su carrera profesional a la fotografía de paisaje y visitó la isla por primera vez a finales de 2020. «La isla es bonita, pero lo más bonito de la Isla Bonita es su gente », asegura. Por eso desde aquel primer viaje se declara un «enamorado» de este rincón en el Atlántico que «es único».

La gente de La Palma «es otro nivel», cómo acogen, cómo reciben a los visitantes y una amabilidad que no tiene comparación por lo que asegura que se siente parte de la isla . Los primeros días de la erupción decidió no ir porque «no tenía fuerzas para afrontar la posibilidad de encontrarnos con ese escenario y hacer mi trabajo» junto a gente que lo está pasando mal.

El volcán es « una desgracia« pero también es historia , y hay que documentarlo», le dijeron los palmeros, y eso es algo que »admiro enormemente» de ellos, asegura.

La Palma tiene uno de los mejores cielos nocturnos del mundo. pic.twitter.com/r3maDYmc31 — David de la Iglesia 📷 (@DIVCreativo) April 23, 2021