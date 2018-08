El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria de Tenerife ha incrementado todas las medidas de seguridad tras el incendio del pasado martes en el área de urgencias pediátricas. Los operadores privados que abastecen de servicios al Gobierno de Canarias han reforzado su asistencia.

Una mujer, de 51 años, adoptaría esa medida indignada con la atención que recibía un familiar. Una vez termine el proceso de captación de información, pasará a disposición judicial.

Critica @JoseAMartinSC en el #PlenoSC que Baltar "de 3 millones para urgencias en La Candelaria se gastó un 10% y de otros 3 para un aparcamiento también en La Candelaria no se gastó ni un euro. No puede estar al frente de la Sanidad quien no defienda el servicio público" pic.twitter.com/8zz95RKIWy