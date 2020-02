Los canarios no residentes denuncian la «considerable» subida de los precios tras el descuento residente y reclaman a la OSP El descuento del 75% para los residentes ha favorecido a que las aerolíneas suban el precio del billete que llega, en algunos casos, a los 700€ para los no residentes

Javier Alonso Gutiérrez Tenerife Actualizado: 14/02/2020 14:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Canarias organizará una cumbre con Baleares, Ceuta y Melilla para frenar la subida de precios de los vuelos a la península

Los precios de los billetes de avión entre la península y las islas vuelven a ser un tema de gran preocupación en Canarias. De ellos depende la conectividad de los isleños, el turismo que recibe el archipiélago y la manera de vivir de aquellos que se han visto obligados a emigrar a la península por cuestiones de trabajo y no pueden ver a sus familiares. Sin embargo, es este último caso el que mayor drama presenta. Canarios residentes en la península que no pueden pasar las Navidades con los suyos o no pueden despedirse de sus familiares que pierden la vida en las islas.

Comprobando precios en diferentes plataformas de viaje, los pasajes sin el descuento de residente superan prácticamente en el 100% de los casos los 400€. Además, en algunos trayectos próximas a las festividades como podrían los días de carnavales, para billetes de ida y vuelta respectivamente, el desembolso que tendrán que hacer quienes quieran pasar los carnavales en las islas rondará los 700€ por persona. Desde estas asociaciones, se denuncia que una misma compañía ofrece vuelos más baratos a Tokyo que a Tenerife o, por ejemplo, un Gran Canaria – Boston que sale 9€ más barato que un Gran Canaria – Vigo.

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ve «incomprensible» el coste de los vuelos. En su opinión, «cada vez que suben el descuento, suben los precios considerablemente». Asimismo, comenta que el problema de este colectivo es muy «específico», debido a la lejanía del archipiélago y la falta de transportes alternativos para trasladarse de las islas a la península. Aboga por que los diputados «escuchen» a estas asociaciones para empezar a buscar soluciones.

Fernando Cabrera: «Nos están robando a todos los españoles»

Ante este drama, el presidente y portavoz del grupo ‘Canarios Sin Alas’, Fernando Cabrera, atendió a ABC para tildar de «engaño» el que están sufriendo no solo los canarios, sino «todos los españoles» ante esta situación. Cabrera, tinerfeño residente en Madrid desde hace 29 años, no pudo viajar a su isla en navidades. «Tengo una mujer, tres hijos y hace poco tuve que traerme a mi madre; somos seis» explicaba, «haz el cálculo de cuánto nos sale si, de media, un pasaje te sale unos 500€».

«Tengo amigos de muchos lugares de España que se han tenido que mudar como he tenido que hacer yo también», indicaba antes de enumerar una larga lista de provincias, a los que, añadía, «no tienen ningún problema para ir a ver a su familia, ya no solo en Navidad, sino cualquier fin de semana o los puentes» continuaba para señalar que «tengo un amigo sevillano que va todos los años a la Feria de Abril y yo, que soy carnavalero, hace años que no puedo ir a Tenerife en estas fechas» comentaba Cabrera dándole una magnitud a este problema que va más allá de las fechas señaladas.

«Esto va más allá» subrayaba el presidente de ‘Canarios Sin Alas’, antes de solicitar el apoyo ya no solo de los canarios, sino de todos los españoles. «El descuento residente que tenemos ahora es una demanda histórica» indicaba mientras explicaba que después de cada ayuda que da el Gobierno central a este problema, las compañías aéreas aprovechan de manera «perversa» para subir los precios. «Si no se regula un precio máximo que no permita a las aerolíneas subirlo a su antojo, los canarios residentes seguirán pagando el mismo precio por un billete y los peninsulares -que no tendrán ese descuento- preferirán irse a pasar unas vacaciones a Punta Cana antes que ir a Canarias» denunciaba en tono crítico para apuntar que «las compañías nos están robando a todos los españoles».