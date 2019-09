El día a día de Canarias llega a la remota Winona, en Minnesota

La ciudad de Winona, en Minnesota, con una población cercana a los 28.000 habitantes, acoge desde este 13 de septiembre hasta el 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, una exposición sobre cómo es el día a día en La Gomera en la «sala Public Launch».

El autor de la muestra es el viajero y artista de la luz Edward Hoffman, que presenta la muestra con este título: «La Gomera: La isla perdida en el tiempo» donde se ofrece «un vistazo a la cultura de una pequeña isla frente a la costa de África». Hoffman ha recibido una beca para artistas del Consejo de Artes del Sureste de Minnesota para producir la exposición.

«Es difícil decir todas estas cosas en fotos, pero para mí, es un lugar interesante porque Canarias» es «un archipiélago aislado –aunque muy turbulento– donde hay desde insectos hasta plantas y la cultura a la música ha crecido independientemente», apunta Hoffman. «Cada isla y cada pueblo tienen sus propias cosas únicas».

El respaldo de Fabian Ploppa

Hoffman creció en Winona y es un viajero. «Crecí en una familia que no viajaba en absoluto, y no teníamos mucho dinero», dice Hoffman. «Cuando tenía 19 años, arreglé un coche viejo y realicé un viaje de seis meses por todo el país, viajar fue algo que fue realmente importante para mí». Hace cuatro años, Hoffman tomó la resolución de salir de Winona durante el invierno y planeó viajar a España, donde estudió durante la universidad. Encontró un vuelo barato a Tenerife, «pero el ambiente de vacaciones turísticas del lugar no era lo que estaba buscando», afirma.

Apunta que «después de buscar un poco, encontré una pequeña isla vecina a una hora y media de viaje en ferry, llamada La Gomera, y alquilé un pequeño apartamento para el invierno», relata el fotógrafo. Durante los siguientes dos años, siguió regresando, después de haber hecho múltiples amigos y encontrar una nueva comunidad en la isla. Mientras estaba allí, conoció a un fotógrafo alemán, Fabian Ploppa, que lo ayudó a descubrir la fotografía.

«Había estado tomando fotos principalmente con mi teléfono y publicando en Instagram, y generaron muchos comentarios y me gusta», explica Hoffman, y agrega que alguien mencionó que debería mostrar las fotos. «Pasé mucho tiempo este año trabajando en pinturas de La Gomera, pero quería desafiarme a mí mismo con algo nuevo y mostrarle La Gomera a la gente en Winona, y pensé que la fotografía es la mejor manera de capturarla».

¿Cómo percibe Hoffman la isla de La Gomera? «Las áreas costeras han quedado abandonadas o destruidas a lo largo de los años debido a grandes marejadas ciclónicas que nunca antes se habían visto», apunta. La exposición no es política, explica. Su prioridad número uno es mostrar el mundo de La Gomera a las personas en Winona «y darles un vistazo detrás de la cortina sobre cómo es realmente la vida en la isla». Quería contar, lo mejor que podía, esta historia de La Gomera», agrega. «Es un lugar tan interesante y hermoso». La exhibición estará abierta hasta el Día de la Hispanidad.