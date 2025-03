Belarra pone límites a Díaz y la reduce a su «aliada»: Podemos no se disolverá en Sumar

Podemos respalda a Yolanda Díaz como «la mejor» candidata del «arco progresista» para las próximas elecciones generales, pero deja claro que no van a desvanecerse en Sumar. Su marca es intocable. El partido liderado por Ione Belarra prefiere la independencia de una coalición electoral ... con la vicepresidenta segunda. Sin embargo, esto pronostica un debate tortuoso sobre el poder y el protagonismo de cada uno en ese proyecto ad hoc para 2023. El fiasco de la coalición andaluza es un buen ejemplo de todo lo que puede salir mal con estas luchas de poder soterradas. Los dirigentes de Podemos insisten en diferenciarse de la plataforma de Díaz y se refieren a ella como una «aliada». La ministra de Derechos Sociales y líder del partido, Ione Belarra, lo explicaba ayer así en TVE: «Lo consideramos [a Sumar] un aliado electoral estratégico». Y señaló también que están trabajando para tener el «mejor resultado posible».

Esta aclaración de Podemos empezó a hacerse desde el momento en que la vicepresidenta presentó la plataforma el mes pasado. Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos, lanzaba la advertencia en una charla compartida con Díaz, en los cursos de Podemos, en El Escorial. «Las organizaciones políticas deben ser porosas y abrirse, necesitamos nuevos proyectos como Sumar –subrayó Verstrynge–. Nuestro aliado debe ser Sumar, nuestra candidata es y será Yolanda siempre, esperemos que Podemos esté en las mejores capacidades para afrontar este reto político». Imagen de unidad, sí, pero remarcó en rojo los límites: un «aliado».

En las últimas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en una conversación informal con los periodistas en su viaje a los Balcanes que estaba seguro de que Díaz se presentará a las elecciones generales. Sánchez intenta darle alas siempre que puede porque necesita que el proyecto de Díaz esté fuerte electoralmente para seguir gobernando. Lo que significa –le guste más o menos– que también necesita que Podemos lo esté. Para eso es importante que no estén a la gresca en el Gobierno, y Sánchez lo sabe. Por eso evita ahondar en los desencuentros entre Unidas Podemos y el PSOE o los choques entre Podemos y ministros socialistas.

Los planteamientos entre Podemos y Díaz chocan desde hace meses y todavía ni se empezó a hablar de listas. El equipo de Díaz recuerda que Sumar acaba de empezar (solo ha tenido dos actos) y que en estos momentos parece muy complicado que llegue a las elecciones municipales previstas para mayo. La incógnita aquí será el camino que tomen Podemos e IU. Si reeditan la marca Unidas Podemos o, al contrario, se presentan por separado con nuevos acuerdos electorales junto a otras formaciones de la izquierda. Debido a la tensión en los últimos meses entre Podemos e Izquierda Unida, nadie descarta que acaben presentándose por separado en muchas plazas. Aunque el objetivo final sea formar «bloques progresistas» que frenen alianzas de PP y Vox.

IU y PCE no piensan como Podemos

El partido del ministro Alberto Garzón es mucho más cercano a los planteamientos de Díaz, igual que Más País, de Íñigo Errejón, y el PCE, de Enrique Santiago. Que, por cierto, fue destituido del Ministerio de Belarra como secretario de Estado hace dos semanas, justo en medio de esta tensión. Fue el único líder político que estuvo en la presentación de Sumar; Díaz pidió al resto que no fueran para no robar foco a la sociedad civil. Díaz insiste en que su proyecto no va de «sumar siglas, ni partidos». Mientras, Podemos quiere seguir siendo la principal fuerza a la izquierda del PSOE. La tensión será parte de todo el proceso. Por eso ni todo está tan mal cuando no hay fotos juntos ni bien cuando sí.