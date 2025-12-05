Localizado y detenido el exdirector del Niemeyer, Natalio Grueso en Portugal

Suscribete a
Grueso fue condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos

El exdirector general del Centro Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha sido localizado y detenido en Évora, Portugal, donde se encontraba tras permanecer fugado de la justicia española desde 2023.

Grueso fue condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de ... caudales públicos, falsedad documental y societarios relacionados con su gestión del Centro Niemeyer.

