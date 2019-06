Política PSOE y PAR urgen a Cs a pactar el Gobierno aragonés sin descartar a Podemos Socialistas y aragonesistas han sellado definitivamente su acuerdo, que ha sido avalado por Ferraz a través de Ábalos

El socialistaJavier Lambán y el líder del PAR, Arturo Aliaga, han urgido a Ciudadanos a negociar un pacto para formar gobierno en Aragón, pero tampoco descartan garantizarse la investidura con el respaldo de Podemos, si los de Rivera se niegan. Es el horizonte que se abre después de que, este jueves, PSOE y PAR firmaran un pacto programático que cierra toda opción a un gobierno de centro-derecha, ya que para que se hubiera dado éste era imprescindible que el PAR hubiera sumado sus votos al PP, Cs y Vox.

A partir de ahora solo caben dos opciones: o la alianza PSOE-PAR cuenta con el respaldo de Cs, o logra su investidura con el respaldo de Podemos. De lo contrario, se produciría un bloqueo que obligaría a repetir las elecciones autonómicas en Aragón.

Ni Lambán ni Aliaga han descartado ninguna opción. Tras firmar su pacto programático, ambos han insistido en que este acuerdo está abierto a la incorporación de «todo partido» que comparta los principios reflejados en ese documento, que pasan –han destacado- por los principios de «centralidad, transversalidad y moderación». Han insistido en que no es un acuerdo de gobierno sino de coincidencias programáticas, que está abierto a incorporar otras propuestas por parte de quienes quieran sumarse a él.

Lambán ha afirmado, en cualquier caso, que el tiempo empieza a apurar y que urge acelerar las negociaciones. En particular –ha dicho- teniendo en cuenta que dentro de una semana se constituyen las Cortes de Aragón y que toca repartir los puestos de la Mesa de la Cámara, lo que requiere de un acuerdo previo.

Tanto Javier Lambán como Arturo Aliaga han puesto especial empeño en no referirse a ningún partido en concreto ni a presentar a uno en concreto como su opción preferida. En cualquier caso, hasta el momento habían mirado especialmente hacia Ciudadanos, y lo siguen haciendo. Pero, al mismo tiempo, no rechazan otras opciones, conscientes de que una negativa de Ciudadanos podría ser suplida con el voto de Podemos, que «es más complicado, pero no imposible», indican a ABC fuentes de la negociación.

Sin citarlo expresamente, Lambán ha pedido a Ciudadanos a que «aterrice en la realidad», que sea consciente de que ya no es viable un gobierno de centro-derecha y que ahora toca negociar la gobernabilidad de Aragón en torno al acuerdo «de moderación» que han firmado PSOE y PAR, «por el interés general de Aragón».

Hasta ahora, Cs se ha negado a negociar un gobierno con el PSOE y PAR, y Podemos apostaba por un gobierno en minoría de todas las izquierdas, que fuera investido con la abstención del PAR. Pero esas posiciones las han manifestado antes de que el PSOE y el PAR firmaran el pacto que cierra toda posibilidad a un pacto de derechas. Socialistas y aragonesistas han insistido en que su pacto «no tiene vuelta atrás», y Lambán ha advertido que su partido no va a negociar con nadie que pretenda excluir al PAR.