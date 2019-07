Política Podemos pacta con el PSOE el Gobierno de Aragón y somete el acuerdo a sus bases El preacuerdo para investir a Lambán incluye contener la presión fiscal y defender «el modelo constitucional vigente»

Podemos ha pactado finalmente con el PSOE en Aragón para garantizar la investidura del socialista Javier Lambán. El acuerdo, cerrado en las últimas horas por las comisiones negociadoras de ambos partidos, solo queda ahora a expensas de que sea ratificado por las bases de Podemos en Aragón. El documento firmado por ambos partidos incluye, entre otros puntos, contener la presión fiscal y defender «el modelo constitucional vigente». El PSOE también ha logrado que este pacto con Podemos cuente con el beneplácito del PAR, partido que hasta hace unos meses era socio parlamentario del PP y que, tras las autonómicas de mayo, decidió aliarse al PSOE en Aragón para -argumentan- conformar un Ejecutivo regional basado en la «moderación» y la «centralidad».

La consulta interna se ha puesto en marcha este sábado y el resultado se hará público el lunes. Será entonces, cuando se conozca el resultado de la consulta interna de Podemos, cuando en caso afirmativo se abordará abiertamente si Podemos entra o no a formar parte del nuevo Gobierno de Aragón, un Ejecutivo de coalición en el que con absoluta seguridad estará el PAR. Este fue el principal punto que hasta ahora había entorpecido el pacto entre socialistas y Podemos, pero parece haber quedado salvado, si bien no se ha querido detallar exactamente en qué términos, hasta que no se sepa si las bases de Podemos aceptan el preacuerdo de investidura.

Salvo sorpresa -que las bases de Podemos desautoricen el acuerdo cerrado por sus dirigentes-, todo apunta a que Lambán será investido el próximo miércoles en las Cortes de Aragón, durante el pleno convocado al efecto. El PSOE revalidará así el Gobierno regional y Lambán encarará su segundo mandato consecutivo al frente del Ejecutivo autónomo. En la pasada legislatura fue investido gracias al respaldo de Podemos, la Chunta e IU. En esta ocasión, al apoyo de esos grupos de la izquierda ha sumado el decisivo voto del PAR, que tras las elecciones de mayo cerró la puerta a un gobierno de derechas con el PP, Vox y Ciudadanos.

El PSOE pactó con el PAR pocos días después de las elecciones autonómicas, para neutralizar ese posible gobierno de centro-derecha. Sin embargo, el acuerdo con el PAR era condición necesaria, pero no suficiente, para que Lambán fuera investido presidente. Necesitaba sumar también los votos de los grupos de izquierdas, y Podemos era imprescindible.

La investidura fallida de Sánchez

Tras semanas de negociaciones, que llegaron a quedar encalladas en diversos momentos, las direcciones regionales de PSOE y Podemos han acabado pactando apenas 48 horas después de la investidura frustrada de Pedro Sánchez en el Congreso. De hecho, lejos de entorpecer el acuerdo en Aragón, ese desencuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ha acelerado las negociaciones entre los dos partidos en esta Comunidad autónoma.

El pacto alcanzado en Aragón entre el PSOE y Podemos cuenta con el visto bueno de los liberal-regionalistas del PAR, que es la pieza clave en torno a la que gira de forma imprescindible la conformación del nuevo Gobierno autonómico. Ese pacto PSOE-Podemos se engarzará, a su vez, con el que hace mes y medio sellaron los socialistas y los aragonesistas, que pone como condición que el nuevo Gobierno regional se asiente en los principios de «centralidad, moderación y transversalidad».

El documento firmado ahora entre el PSOE y Podemos consta de un total de 132 puntos en los que, entre otros aspectos, se incluye una declaración expresa en defensa de la Constitución y del actual modelo autonómico. Así, el acuerdo indica expresamente que se va a «exigir la defensa del actual modelo territorial autonómico y del modelo constitucional vigente». Al mismo tiempo, defiende el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón, vigente desde el año 2007, en aras a que se transfieran las competencias que aún no se han hecho efectivas y que se establezca un acuerdo bilateral económico-financiero entre el Estado y la Comunidad autónoma, lo que otorgaría a Aragón un trato presupuestario específico desde el Estado.

En materia de fiscalidad, Podemos también ha pactado con el PSOE aragonés contener la presión fiscal durante la próxima legislatura, para mantenerla por debajo de la media española. En materia tributaria, entre otras cuestiones el pacto también aboga por reforzar la lucha contra el fraude, «impulsar un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad», defender la armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas y la eliminación general del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.