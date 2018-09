Política El currículum del líder del PP aragonés, inflado con una licenciatura que no tiene Beamonte aparece como licenciado en Derecho pese a no haber acabado la carrera. Él achaca el «error» al partido

ABC

Zaragoza Actualizado: 29/09/2018 01:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El currículum del líder del PP aragonés, Luis María Beamonte, aparece inflado en la web nacional del partido, al afirmar que es licenciado cuando, en realidad, no terminó la carrera de Derecho. Beamonte dice que se ha tratado de un «error» de redacción cometido por el partido.

El asunto lo ha destapado Heraldo de Aragón, que ha publicado los documentos que atestiguan cómo se presentaba Beamonte en su ficha de la web del partido, y también las correcciones de currículum que introdujo hace unas meses en su perfil de la web de las Cortes de Aragón.

En el portal de la Cámara autonómica, hasta hace unos meses la ficha de Beamonte incluía también un supuesto máster que tampoco era tal. Tras estallar el caso Cifuentes, se borró la palabra máster, porque esos estudios en realidad no eran programas de esa categoría sino cursos de especialización.

En cuanto a la web del PP nacional, en ella aparece Beamonte con un currículum en el que se le presenta como licenciado en Derecho, cuando en realidad no tiene tal licenciatura, porque no llegó a terminar la carrera. En el portal de las Cortes de Aragón no aparece como licenciado, sino que simplemente se dice que cursó «estudios de Derecho».

En la página web del PP nacional todavía seguía apareciendo este viernes como «licenciado en Derecho». Beamonte, que también es alcalde de Tarazona y miembro del comité ejecutivo nacional del PP, fue designado presidente del partido en Aragón en marzo de 2017, en sustitución de Luisa Fernanda Rudi.

En declaraciones a ABC, Beamonte descarga la responsabilidad en su partido. Sostiene que no fue él quien dijo que era licenciado ni pidió que se le presentara como tal, y que fue el partido quien cometió el «error». La misma explicación da respecto al hecho de que, hace un año, cuando fue elegido como presidente del PP aragonés, el comunicado difundido desde su partido le presentara también como licenciado. Asegura que no vio aquella nota de prensa y dice que tampoco sabía que aparecía como licenciado en la nota biográfica que incluye la web del PP nacional.