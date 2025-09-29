Aldama apunta a Zapatero por la conexión venezolana y acusa al PSOE de fraude electoral

Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en el caso Koldo, ha señalado en una entrevista este lunes en el programa 'Herrera en la Onda' de Cope. Ante Carlos Herrera y Jorge Bustos, el empresario ha cargado con dureza contra varias figuras del PSOE y ha prometido «tirar de la manta» en sede judicial. En sus declaraciones, salpicadas de acusaciones inéditas, señala directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, ya no solo por su relación con Venezuela sino incluso por un presunto fraude electoral.

Aldama, que asegura estar «a disposición del juez» y dispuesto a declarar «no ante un notario, sino ante un juez», dejó claro que su testimonio puede cambiar el rumbo de la causa. «Puedo dar luz a cosas que no están claras, como el intento de presionar a la compañía para patrocinios para acelerar cuando no debía y tenía que ser un proceso natural para una compañía estratégica», dijo en alusión al rescate de Air Europa. Según él, «Begoña Gómez no tiene ninguna conexión» con ese caso concreto, pero insistió en que «debería ser acusada» porque «hay pruebas de sobra y el juez lo tiene claro».

Uno de los pasajes más comprometedores de la entrevista tuvo que ver con el rescate de Plus Ultra, en el que, según De Aldama, la intervención de Zapatero fue decisiva. «Zapatero va al Ministerio de Transportes por dos veces, en las que yo estoy presente, a reunirse con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer. Dice que el presidente —Pedro Sánchez— ha dicho que ese rescate se tiene que hacer». A su salida, Koldo García, el exasesor de Ábalos, comentó —según De Aldama— que «qué sinvergüenza, no hace más que pedir y ganar dinero».

Pero lo más grave llegó después: «Escucho tanto a Ábalos como a Koldo decir que en ese rescate se iban a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. ¿Dónde han ido esos 10 millones? No lo sé. El ministro no quería que ese rescate se produjese».

Preguntado por las supuestas conexiones de Zapatero con el Gobierno de Venezuela, el empresario fue tajante: «No puedo hablar de eso ahora mismo, lo hablaré en sede judicial. Él sabe perfectamente lo que tiene, las veces que ha estado conmigo, la documentación que tengo y la financiación ilegal del partido. A través de la trama de hidrocarburos y otras cosas, como el rescate de Plus Ultra».

Zapatero y Delcy: la conexión dominicana

El empresario relató incluso una escena con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, que añade un nuevo ángulo a la trama: «Me dijo que si podía volver con Zapatero de República Dominicana a Caracas. Yo iba a ir a la sala ejecutiva y el señor Zapatero me dijo que fuera a la sala de autoridades con él».

También arremetió contra la «corrupción preexistente» en el núcleo del poder socialista: «Koldo siempre ha tenido una pelea tremenda con Santos Cerdán, con sus historias y chanchullos en el País Vasco. Y cuando entran en el poder, a una escala mucho mayor. No es que yo llegara y les corrompiera a todos: ellos ya tenían su trama y necesitaban gente que ejecutara».

La relación entre ellos era de tal calibre que la ruptura entre Koldo García y José Luis Ábalos, que hasta ahora se presentaban como aliados inseparables, se le antojaba impensable. «Me ha sorprendido mucho que Koldo grabara a Ábalos. Para Koldo, Ábalos era Dios. Es porque algo ha pasado, alguna traición. La pasión que tenía por él no te la puedo describir. Él ha llegado a decir: 'Mato por este señor'».

En un tono desafiante, De Aldama dejó claro que lo peor aún no ha salido a la luz. Dice estar dispuesto a contar «todo lo que sabe» en sede judicial, desde los intentos de financiación ilegal hasta las tramas de licitaciones en Navarra. Y su advertencia final sonó a amenaza velada: «Zapatero sabe perfectamente lo que tengo».

Acusación de fraude electoral

Otro de los asuntos más explosivos que abordó fue el presunto fraude electoral: «Cómo se financian los partidos políticos y otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con Indra, de amaño de papeletas y otras cosas. Como hablaban ellos de las generales que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían hablar de esto. Sí, hablo de fraude electoral».

Sobre la empresaria que le acusa de haberle entregado 90.000 euros, De Aldama fue rotundo: «Para mí sería muy fácil confirmar que lo ha hecho. Pero es falso. No sé por qué se ha metido en este lío y tendrá que explicar dónde y a quién se los ha dado. Yo no se los he entregado».

También restó importancia a Ángel Víctor Torres y a la supuesta llamada de un juez: «No hay, que sepamos, ninguna demanda de este señor contra mí».