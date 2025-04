Vox y PP se enfrentan en el mejor momento de la derecha en las encuestas El partido de Abascal amenaza con no apoyar iniciativas populares a todos los niveles si Génova no se retracta Génova reitera la postura que marcó Levy, pero justifica la decisión y cuestiona el papel de Vox en Ceuta

El barómetro de GAD3 publicado el domingo por ABC muestra el crecimiento del Partido Popular y lo sitúa en mayoría absoluta con Vox: 176 escaños. Es el mejor momento demoscópico de los últimos tres años para la derecha, sin embargo, no lo es para la relación de sus actores. La declaración como persona 'non grata' de Santiago Abascal en Ceuta el viernes pasado, que salió adelante con la abstención del PP, está siendo utilizado por Vox para cargar las tintas contra el líder de la oposición, Pablo Casado, en un momento de crecimiento del PP.

Los populares interpretan la operación precisamente en esa clave: la derecha está en condiciones de forjar una alternativa, pero ésta se produce por la fuerte subida del PP mientras Vox retrocede . Pero también es cierto que dentro del PP han existido dudas internas sobre cómo responder a lo sucedido el viernes, con un inequívoco intento por bajar el perfil. Eso es justo los contrario que ha hecho Vox.

Ayer, durante su habitual rueda de prensa de los lunes, Vox dejó clarísimo su profundo malestar con los populares después de lo que algunos ya consideran un punto de no retorno. «Consideramos que el PP, con su abstención y con las declaraciones de Vivas, ha roto relaciones con Vox , tomamos nota y damos las relaciones por rotas» , dijo el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé . La formación de Abascal ya habla abiertamente de ruptura con el PP y amenaza con no apoyar algunas iniciativas parlamentarias a todos los niveles territoriales.

Vox exprime el choque

Vox les acusa de ser «cooperador necesario» para la «deshumanización» y «demonización» de su partido. Y estas son palabras de Abascal en su Twitter. Buxadé, de hecho, fue más allá y situó al PP ante la disyuntiva de reconsiderar «errónea» su posición y desautorizar a Vivas o, advirtió, «no van a poder seguir reclamando ayuda a Vox para sus propuestas en ayuntamientos o asambleas». Precisamente sobre esto alertó la diputada por Barcelona del PP Cayetana Álvarez de Toledo el sábado al tildar la abstención en la Asamblea de Ceuta de «recurso sórdido» y «un disparate estratégico», dado que el PP depende de Vox para gobernar a todos los niveles.

El partido de Abascal aprovecha que el PP no ha involucrado ni a Pablo Casado ni a Teodoro García-Egea en su explicación. Y a que tampoco se ha apercibido a Juan Jesús Vivas, presidente popular en Ceuta. En el PP hay sensibilidades que han echado en falta una mayor y más pronta desautorización. El primero en reaccionar fue el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo. Vivas no comunicó a la dirección que repudiarían a un líder nacional y la crisis sorprendió a Génova. Las relaciones con Vox están tensas desde la moción de censura a Pedro Sánchez en la que Pablo Casado votó en contra y cargó contra Abascal. Una tensión persistente que convive ahora con la mutua dependencia.

Tanto el domingo como ayer fue Andrea Levy , concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y ahora con menos responsabilidades que antaño en la dirección nacional, la principal dirigente que intentó manejar la situación. «Es una herramienta absolutamente deleznable utilizada por la izquierda», dijo. «No podemos estar más en contra de la declaración de ‘persona non grata’, muchas veces hemos sido nosotros las propias víctimas, lo hemos sufrido» , continuó. Para Vox no fue suficiente. Argumentan que de poco sirve lo que digan si el presidente Vivas sigue justificando la abstención de sus concejales. A lo que se suma además que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también lo defendió: «Si en Ceuta hubiera más Juan Vivas estoy seguro de que la situación sería mucho mejor que la que se produce por determinadas declaraciones, pero digo también que el hecho de que no se compartan determinadas declaraciones no quiere decir que se esté avalando el hostigamiento o el señalamiento». El portavoz nacional del PP insistía en que no comparten «esas estrategias de la izquierda de señalamiento y hostigamiento» pero tampoco «declaraciones incendiarias» como las de Vox. «Desde luego las declaraciones que ha hecho Vox tampoco invitan al sosiego que se necesita en un momento tan convulso como el de Ceuta», abundó.

A pesar de sus complicados equilibrios, PP y Vox están condenados a entenderse. Adversarios, pero a la vez aliados , tienen acuerdos de gobierno en Andalucía, Murcia y Madrid. Y el horizonte de gobernabilidad futuro en cualquier institución del país pasa por que su capacidad de llegar a acuerdos sobreviva a estas tensiones, que son puntuales pero también recurrentes.

El PP intenta desviar el foco

Fuentes de Génova subrayan que su adversario es Sánchez y que todos sus esfuerzos están puestos en derrotarlos en las próximas elecciones. En un momento de dulce, con la satisfacción de la encuesta de ABC bajo el brazo, los populares esquivan nuevos frentes. De hecho, fuentes consultadas por este periódico consideran que la virulencia de Vox podría estar relacionada con el «batacazo» que se dan en el sondeo de GAD3 . Se sirven aquí del mensaje marcado por Levy al señalar que en el PP rechazan «cordones sanitarios» y remarcan que no son su forma de hacer política. «Así lo ha explicado el presidente de Ceuta y los portavoces del partido que se han pronunciado durante las últimas horas», concluyen estas fuentes, sin censurar la abstención de sus compañeros, informa Juan Casillas.

En el PP, interesado en proyectar autonomía respecto de Vox, ven compatible su compromiso con no aceptar «cordones sanitarios» con la posición del PP de Ceuta, ya que, apuntan, Vox intenta sacar provecho en un momento de máxima crisis para la ciudad autónoma. Pese a que en el PP incomoda el choque, creen que no tendrá trascendencia en los acuerdos parlamentarios vigentes.