Valtonyc sabrá ya este lunes si finalmente se le extradita o no a España El juez belga que decidirá sobre la entrega del rapero a nuestro país valorará cada uno de los tres delitos por los que el cantante fue condenado

El juez encargado de pronunciarse sobre la petición de extradición a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas —Valtonyc— anunciará mañana lunes su decisión definitiva en la ciudad belga de Gante. Cabe recordar que el artista isleño, que se encuentra huido en Bélgica desde mayo de este año, fue condenado por la Audiencia Nacional en febrero de 2017 a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas. La pena por el primer delito fue de dos años de prisión, la del segundo ascendió a un año y la del tercero fue de seis meses.

En ese contexto, cabe ahora la posibilidad de que el citado magistrado belga considere finalmente que la entrega de Valtonyc a España debería producirse sólo por uno o dos de los tres delitos cometidos, pero no por los tres, opción esta última que por supuesto también puede darse. En cambio, se da prácticamente por descartado que pueda concluirse que el rapero no cometió ningún delito por el que deba ser entregado a nuestro país. Por su parte, los abogados del cantante esperan que no se tengan en cuenta el delito de enaltecimiento del terrorismo ni el de injurias graves a la Corona, y que el rapero sea extraditado al final únicamente por el delito de amenazas.

Otra posibilidad factible podría ser que para la extradición se descarte el delito de enaltecimiento, pero que no se pongan en duda el de injurias y el de amenazas. Estos dos últimos delitos suman en total un año y medio de privación de libertad. Cabe recordar que en España cualquier condena igual o menor de dos años no suele implicar el ingreso en prisión, siempre y cuando el afectado no cuente con antecedentes penales previos. Aun así, la potestad para decidir la entrada en la cárcel la tiene siempre el juez, por lo que Valtonyc entraría en principio en prisión aunque sólo se le extradite por amenazas. Su defensa solicitaría, sin embargo, sustituir los seis meses de cárcel por una multa.

Varias dilaciones

Inicialmente, el ingreso de Valtonyc en prisión debería de haberse producido el pasado 24 de mayo, pero unos días antes decidió huir de España, por lo que fue dictada una orden de busca y captura internacional contra él. Con posterioridad, el pasado 5 de julio, un juez de instrucción belga decidió mantener a Valtonyc en situación de libertad provisional, a la espera de que otro magistrado estudiase su posible entrega a nuestro país.

Ese segundo magistrado, que es el que ahora decidirá este lunes, debería de haberse pronunciado sobre la posible extradición del rapero el pasado 21 de agosto, en una vista que tuvo lugar en Gante. Sin embargo, en dicha fecha el citado magistrado explicó que quería conocer los argumentos de los abogados de Valtonyc y las alegaciones de la Fiscalía antes de pronunciarse sobre la posible entrega del cantante a nuestro país. Dos semanas después, el pasado 3 de septiembre, el mismo magistrado confirmó que anunciaría su decisión definitiva el 17 de septiembre. Previamente, había escuchado los alegatos finales de los abogados de Valtonyc y de la Fiscalía en relación a este caso.

En su comparecencia judicial de hace dos semanas en Gante, el cantante mallorquín estuvo acompañado por sus abogados, Gonzalo Boye, Paul Bekaert y Simon Bekaert. En declaraciones a ABC, Boye explicó que la defensa del rapero había reiterado ante el magistrado que Valtonyc no habría cometido ningún delito de terrorismo, a pesar de que así constaba en la euroorden de busca y captura dictada contra él en mayo. Boye señaló también que el magistrado tendría que decidir, además, acerca de si los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Nacional son constitutivos o no de algún delito en Bélgica.

Cárcel e indemnización

La sentencia condenatoria de Valtonyc, confirmada por el Tribunal Supremo en febrero de este año, no sólo fijaba tres años y medio de prisión para el intérprete isleño, sino también una sanción económica. Así, obligaba al cantante a indemnizar con 3.000 euros al presidente de la hoy extinta entidad Círculo Balear, Jorge Campos, que en la actualidad es el líder del nuevo partido político Actúa Baleares.

La denuncia originaria contra Valtonyc había sido presentada en 2012 por Campos, por el tema «Circo balear». En dicha canción, el rapero criticaba a Don Juan Carlos, proponía «ocupar» el Palacio de Marivent —residencia estival de los Reyes en Mallorca— y también decía que Campos merecía morir. En otras canciones, citadas explícitamente en la sentencia, el artista mallorquín apoyaba con sus letras diversos asesinatos cometidos por las bandas terroristas GRAPO y ETA.

Con independencia de la mencionada condena, Valtonyc podría verse obligado a enfrentarse en breve a un nuevo proceso judicial, después de que el pasado mes de mayo Campos hubiera presentado otra denuncia contra el cantante ante la Fiscalía, por un posible nuevo delito de enaltecimiento del terrorismo. Esta segunda denuncia se basó en unas palabras pronunciadas por el artista isleño en una actuación realizada meses atrás, cuando dirigiéndose a los asistentes a dicho concierto les dijo que matasen a «un p... guardia civil» esa noche y también que pusieran «una p... bomba al fiscal de una vez».