Todas las razones por las que Pedro Sánchez impulsa a María Jesús Montero

Pedro Sánchez está decidido a limitar el peso político de Unidas podemos dentro de su Gobierno una vez se vio obligado a aceptar la fórmula de la coalición. Ayer, desde La Moncloa se avanzaron algunas novedades del nuevo Ejecutivo. Y todas tienen clara lectura de diluir la presencia de Pablo Iglesias en una vicepresidencia.

Finalmente serán cuatro y no tres las vicepresidencias que tendrá el Gobierno. A las ya previstas para Carmen Calvo, Nadia Calviño y el propio Iglesias, se anunció ayer que se eleva el rango del ministerio de Teresa Ribera. Que pasará a ser vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El PSOE intentó capitalizar este anuncio con el hecho de que por su parte se propone a tres mujeres como vicepresidentas. Mientras en Podemos la cuestión causó sorpresa y malestar.

Hace unos días, desde el entorno de Iglesias se aseguraba que ellos conocían la composición del Ejecutivo exclusivamente en la parte que a ellos correspondía. Y que el resto de la composición eran intuiciones a partir de las negociaciones. Iglesias no contaba con que hubiera una cuarta vicepresidencia, mientras que sí se daban por hechas las de Calvo y Calviño. Con este movimiento de aupar a Ribera , Sánchez evita que Iglesias mande sobre un ministro socialista en cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y el cambio de modelo productivo. Cuestiones por cuya bandera pelean PSOE y Unidas Podemos y sobre las que Iglesias iba a tener una posición destacada ya que su vicepresidencia engloba los retos de la Agenda 2030, que en gran parte tienen que ver con estas cuestiones.

El ascenso de la portavoz

Además, también se comunicó ayer oficialmente que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la portavoz del Ejecutivo todos los viernes tras la reunión del Consejo de Ministros . Además de mantener su actual cartera. Una decisión con la que Pedro Sánchez eleva el peso político de este puesto. Una necesidad que muchos manifestaban en el PSOE, más si cabe cuando entra en el equipo ministerial una figura como la de Pablo Iglesias.

Pero además, en el ascenso de María Jesús Montero hay muchas otras claves. Y en diferentes horizontes. En primer lugar compensa el ascenso de Nadia Calviño como vicepresidenta económica, manteniendo cierto equilibrio en el equipo económico. Se refuerza el peso político de un ministerio llamado a frenar algunas de las demandas de Unidas Podemos en materia de gasto. Por otro lado, con ella en la portavocía se prioridan buenas relaciones con los socios del Ejecutivo. Ella ha sido la encargada de pactar el programa de la coalición con Pablo Echenique. Y mantiene una buena relación con este partido, algo que se mantuvo en los turbulentos meses del pasado verano en el que todo se rompió.

Garantizar que los viernes hable una persona de su núcleo duro, acceso que la ministra de Hacienda ha ganado estos meses, no es cosa menor. Pero los motivos para el ascenso de Montero no terminan ahí. En un Ejecutivo que ha tenido recientes enfrentamientos con la prensa a cuenta de su opacidad, la nueva portavoz es de las pocas, junto con Carmen Calvo, que no suele rehuir a los medios de comunicación. Hasta el punto de que en 2018 ganó el premio de mejor relación con la prensa que otorga cada año la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Y a todo esto se añade que este ascenso supone un impulso más a la proyección política que Sánchez le ha otorgado en los últimos tiempos. Con un objetivo al que todo el mundo apunta: ser la próxima candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. La tregua con Susana Díaz, que quiere continuar, no durará siempre. Se ha especulado incluso con que pueda tener, si no ahora en el futuro, una oferta de Sánchez para pasar a la política nacional y despejar el terreno. Para Sánchez es crucial que el PSOE andaluz no vuelva a situarse como un polo de oposición a su persona.

Tocado pero no hundido

Con todos estos movimientos la figura de Iglesias queda rodeada por varios frentes políticos. No obstante, pasada la sorpresa del anuncio de las cuatro vicepresidencias, desde Podemos se traslada la reflexión de que invisibilizar o diluir a Iglesias en términos políticos será imposible para Sánchez. Y apuntan a que los perfiles de Calviño y Ribera son perfiles muy técnicos como para que sean figuras con peso político como para restar visibilidad a Iglesias. Algo que sí sucede con María Jesús Montero.

El próximo domingo, con gran parte del Ejecutivo confirmado ya, Sánchez acudirá a Zarzuela para presentar al Rey el listado completo de ministros. A continuación lo presentará ante los medios. Un día después, el lunes 13, tendrá lugar la toma de posesión de los miembros del Gobierno, incluido el intercambio de carteras que proceda. El martes 14 se celebrará el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Ayer Moncloa sconfirmó también los ministerios que Podemos ya había confirmado destacando que ese era el anuncio oficial. Demostrando el malestar que supuso la filtración. Serán Irene Montero (Igualdad), Yolanda Díaz (Trabajo), Manuel Castells (Universidades) y Alberto Garzón (Consumo).