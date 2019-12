Constitución del Congreso y del Senado, en directo | PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox ocupan las cuatro vicepresidencias del Congreso

Actualizar

12.58El PSOE no iba a dejar pasar esta oportunidad de seguir machacando al PP y darle protagonismo a Vox. Informa Paloma Cervilla.

12.55Vox ha logrado la Vicepresidencia Cuarta del Congreso en las votaciones de la sesión constitutiva de la Cámara, pues los partidos sólo han puesto en liza cuatro candidatos para cuatro plazas y la formación de Santiago Abascal, con sus 52 diputados, no ha tenido competencia para lograr su cuota. El elegido ha sido Ignacio Gil Lázaro, que ya fue miembro de la Mesa entre 2004 y 2015, cuando militaba en el PP. En las votaciones, el PSOE ha colocado a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como vicepresidente primero; el PP, sumando a Ciudadanos, ha situado a Ana Pastor como segunda; y Unidas Podemos, con el apoyo de los independentistas de ERC y Junts, a Gloria Elizo como tercera.

12.52Vox entra en la Mesa del Congreso con una vicepresidencia con el permiso del PSOE.

12.47PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox ocupan las cuatro vicepresidencias del Congreso.

12.42JxCat: «Hemos votado a Podemos para contribuir y reforzar el cordón sanitario a VOX». Informa Víctor Ruiz de Almirón

12.38Comienza en el Senado la votación de las cuatro secretarías de la Mesa.

12.31Cristina Narbona es elegida vicepresidenta primera del Senado con 130 votos a favor y Pío García Escudero, segundo con 107.

12.25Comienza la votación para elegir las vicepresidencias y secretarías del Congreso.

12.23La diputada del PP en el Congreso Beatriz Fanjul ha afirmado que el PNV, con «todos sus socios», plantea «una barbaridad» en la reforma del Estatuto vasco porque pretende «dividir» a los ciudadanos y es «totalmente excluyente». Por ello, ha pedido que la «retiren» para «trabajar por un País Vasco en el que quepamos todos».

12.21Ahora mismo está claro: El PSOE prioriza su vicepresidencia primera antes que el cordón sanitario a Vox. Además, una importante novedad: ERC va a votar a candidatos de UP en vicepresidencias y secretarias. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

12.18La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha confirmado que seguirá con su agenda prevista para este martes tras haberse torcido el tobillo en el Hemiciclo del Congreso, donde se celebra la sesión constitutiva de la nueva Cámara Baja.

12.10La socialista Meritxell Batet se ha convertido este martes en la primera mujer que repite como presidenta del Congreso de los Diputados, cargo que antes de ella ocuparon otras dos mujeres, Ana Pastor y Luisa Fernanda Rudi, ambas del PP.

11.57Meritxell Batet, con 166 votos a favor, queda proclamada presidenta de la Mesa del Congreso. Ana Pastor se queda con 140 votos.

11.54Pilar Llop, elegida presidenta del Senado por 130 votos; Pío García Escudero consigue 109.

11.52Fuentes parlamentarias de Ciudadanos aseguran que ayer el PSOE había aceptado una composición de la Mesa con tres puestos para ellos, tres para el PP, dos para Podemos y uno para Cs. Hoy estaba sobre la Mesa otra opción, que había aceptado el PP, con un puesto menos para los populares en favor de Podemos. Según Cs, el PSOE lo ha rechazado también. Informa Juan Casillas.

11.48Los 52 diputados de Vox han votado a la candidata del PP, Ana Pastor, en la segunda ronda para la elección de la Presidencia del Congreso, según han informado fuentes del partido dirigido por Santiago Abascal. En la primera votación, Vox ha presentado a su propia candidata para presidir la Mesa del Congreso, Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentaria. Sin embargo, en la segunda vuelta ha votado a favor de la diputada 'popular' dado que «no tenía oportunidad de apoyar a ningún candidato de su grupo».

11.42La senadora y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dijo este martes que la investidura de Pedro Sánchez «podría ser» antes de Navidades, algo que desea el presidente en funciones y que dependerá de las negociaciones de los socialistas con otros partidos, especialmente con ERC. Antes de iniciarse la sesión constitutiva en el Senado tras las elecciones generales del 10-N, Narbona fue preguntada por los periodistas sobre si cree que Sánchez conseguirá ser investido tras los nuevos comicios. «Confío en que sí», dijo la presidenta del PSOE al respecto.

11.37Empieza el recuento de la segunda votación para elegir a Pilar Llop presidenta del Senado.

11.28El voto que ha faltado es de Jaume Alonso-Cuevillas, de JxCAT. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

11.19Pilar Llop no sale elegida presidenta del Senado porque no llega a la mayoría absoluta, obtiene 132 síes y la mayoría absoluta son 133. Se repite la votación y ya solo necesita mayoría simple.

11.08Votos emitidos 349 papeletas: 167 Meritxell Batet, 91 Ana Pastor, 52 Macarena Olona, 11 en blanco y 28 nulos. Al no haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de la Cámara se ha de proceder una nueva votación. En consecuencia Batet y Pastor optarán a la presidencia de la Mesa, que son las diputadas que han obtenido más votos.

11.02Este está siendo el voto de los diputados de ERC en la primera votación de la Mesa. Por lo tanto, los votos de ERC serán nulos.

11.01Adriana Lastra ya está sentada en su escaño. Informa Gregoria Caro.

10.59La senadora de ERC, Laura Castel, se presenta en el hemiciclo con una camiseta amarilla y una caricatura de Romeu pidiendo libertad. También lleva un lazo amarillo. Informa Paloma Cervilla.

10.58Ciudadanos ha afirmado que el PSOE se niega a facilitar que la formación naranja ocupe un puesto en la Mesa del Congreso como parte de un acuerdo a tres bandas con el PP, de lo que deduce que los socialistas «están dispuestos a que Vox tenga dos puestos» en este órgano.

10.56Finaliza la votación para la elección de la presidencia del Senado y ahora empiezan a contarse los votos. Informa Paloma Cervilla.

10.54ERC monta el primer número de la constitución de las Cortes al citar a Junqueras, Forn, Turull y Sànchez. (Lea toda la información haciendo click en este enlace).

10.50Vox trasladó el lunes por la tarde a la formación naranja que no colaboraría para permitir que tuvieran un puesto en el órgano de gobierno del Congreso, rechazando así el acuerdo que había propuesto el PP para que el centro derecha copara cuatro de los nueve puestos a los que aspiran: dos el PP, uno para Vox y otro para Ciudadanos.

10.48Sale Adriana Lastra en silla de ruedas acompañada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es médica.

10.41Ciudadanos no tendrá en principio ningún puesto en la Mesa del Congreso, órgano de gobierno de la Cámara Baja, después de que el PSOE le haya comunicado que no facilitarán su entrada al no prestarles los votos que necesitan, según han confirmado a EFE fuentes del grupo naranja.

10.36Adriana Lastra ha sufrido un tropiezo cuando llevaba su papeleta y ha tenido que abandonar el Hemiciclo para ser atendida por los servicios médicos.

10.35Está previsto que Meritxell Batet sea elegida presidenta del Congreso, aunque en segunda votación.

10.34El expresidente de Melilla y senador del PP Juan José Imbroda ha ocupado su puesto como presidente de la Mesa de Edad del Senado en la sesión constitutiva de la Cámara de la XIV Legislatura, que ha comenzado con la lectura de la lista de los senadores que componen el hemiciclo.

10.31Empieza en el Senado la votación de la presidencia.

10.28El diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique seguirá este martes la sesión de constitución del Congreso en la zona baja del hemiciclo, junto a las mesas de las taquígrafas, para agilizar las votaciones para que no sea necesario desplazar la urna.

10.23Ya se está procediendo a la votación en el Congreso.

10.22Ya se ha dado lectura a los nombres de todos los senadores. Informa Paloma Cervilla. También se ha hecho con los diputados en el Congreso.

10.17Fuentes del PSOE responden a Cs: PP y Cs se han negado a un cordón sanitario a Vox en la Mesa del Congreso. PSOE había propuesto: 3 PSOE, 3 PP, 2 a UP y 1 a C’s. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

10.13El primer senador que presenta credencial, Koldo Martínez de Geroa Bai, abre la sesión del Senado en euskera afirmando que hay que defender la riqueza de las lenguas. Informa Paloma Cervilla.

10.11La secretaria de la Mesa de edad, Marta Rosique, de ERC, lee los nombres de Oriol Junqueras y demás diputados presos de la anterior legislatura al inicio de la lectura de nombres y provoca protestas en la bancada conservadora.

10.09Fuentes de Ciudadanos aseguran que el PSOE no está dispuesto a cederle votos para que tengan puesto en la Mesa. Los socialistas se exponen a que Vox tenga dos asientos en este órgano antes de llegar a un acuerdo con PP y Cs para el reparto. Informa Juan Casillas.

10.07El presidente de la Mesa de edad, Agustín Zamarrón, pide perdón al pueblo español por el incumplimiento del mandato de haber otorgado un Gobierno durante la XIII Legislatura.

10.05Vox ha avanzado este martes que explorará «vías legales» si finalmente queda excluido de la Mesa del Congreso. «Emplearemos todas las herramientas legales a nuestra mano y no solo las parlamentarias», ha asegurado el líder de Vox, Santiago Abascal en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. Abascal ve «difícil» de explicar que la tercera fuerza del Congreso, con 52 escaños, quede «excluida» de la Mesa del Congreso, por ello ha asegurado que su formación «explorará vía legales» si se termina quedando sin representación en este órgano.

10.00Pablo Casado, a su llegada al Congreso: «Nosotros somos los únicos que no hemos hecho cordón sanitario».

9.57La previsible presidenta del Congreso de los Diputados a partir de la sesión constitutiva de este martes, Meritxell Batet, aceptará las fórmulas de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución que no impliquen «condición, reserva ni limitación» de dicho acatamiento, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitución.

9.55Abascal: «Veremos qué hacen los demás, nosotros votar a los nuestros». Informa Juan Casillas.

9.53Si el pacto PSOE-Podemos no presenta un tercer candidato a la vicepresidencia Vox puede sacar la vicepresidencia cuarta. Pero si presentan un tercero superarán a Vox. Además Cs está dispuesto a dar 10 votos al PSOE en la vicepresidencia porque luego puede necesitar algunos (además de los que le da el PP) para la secretaría cuarta. Así está la cosa en este momento. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

9.50El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado que Vox se hace el cordón sanitario «a sí mismo» para la Mesa del Congreso, al rechazar su propuesta de pactar con Ciudadanos y excluir a esta formación del órgano rector de la Cámara que se constituye este martes. En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la sesión constitutiva de la XIV legislatura, García Egea ha dicho que «parece que Vox se autoexcluye» de la Mesa al rechazar la «generosa» oferta del PP para que el reparto fuese de dos puestos para los populares, uno para la formación de Santiago Abascal y otro para Ciudadanos. «Parece que ese cordón sanitario que denunciaba lo está poniendo ahora contra otro, en concreto contra Ciudadanos», ha lamentado.

9.43Diputados agolpados en las puertas a la espera de que se abrieran las puertas del Hemiciclo fue una de las escenas de esta jornada de sesión constitutiva de las Cortes en el Congreso. Esta vez, las puertas del Hemiciclo permanecieron cerradas hasta las 8.30 horas. Se buscaba evitar situaciones como hace seis meses, cuando unos madrugadores diputados de Vox ocuparon los escaños en los que habitualmente se sientan representantes del PSOE. Eso conllevó a que se agolparan diputados de todos los partidos políticos en las puertas de acceso al Hemiciclo y que, una vez que dieron las 8.30 y se abrieron, se diera la escena de diputados corriendo «como si se tratara de las rebajas», trasladaron a Servimedia fuentes parlamentarias, todo para poder coger los escaños habituales de su formación política.

9.39Abascal: «El PP nos plantea un chantaje, que es ceder uno de nuestros puestos a Cs. Cs es uno de los socios del PP, si ellos se lo quieren ceder nos parece muy bien».

9.37Santiago Abascal, en RNE: «Se conversó durante el día de ayer, aunque no nos llegamos a sentar. Fueron conversaciones telefónicas y en este momento no hay diálogo. No entendemos que la tercera fuerza no tenga la representación que le corresponde, que son dos miembros»

9.36Santiago Abascal se ha pronunciado antes de la sesión en RNE: «Está en manos del PP, que tiene un socio, Cs, a quien parece que quiere darle un puesto. Está en manos del PP».

9.34Lo de la Mesa está calentito. Si Vox no saca la vicepresidencia cuarta será porque Cs recibe de PP y alguno del PSOE. Lo mismo para secretaría cuarta. Al no presentar el PSOE un segundo candidato a vicepresidencias Vox tiene más opciones. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

9.32«Tenemos un problema político gravísimo en la persona del presidente del Gobierno en funciones. Si ha traicionado a todo el mundo, cómo no nos va a traicionar a nosotros», ha dicho Álvarez de Toledo, en Onda Cero.

9.30El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ratificado este martes el desacuerdo con el PP y Ciudadanos para repartirse cuatro puestos de la Mesa del Congreso al recalcar que «de manera natural» le corresponden dos y no uno como le han ofrecido los populares. «Si el PP colabora con el cordón sanitario contra VOX, está en su derecho y tendrá que explicarlo a sus electores», ha escrito en un hilo en las redes sociales Abascal, que ya se encuentra en su despacho del Congreso para asistir a la Constitución de las Cortes.

9.29Fuentes del Grupo Parlamentario Popular: «Le solicitamos que garantizara que los diputados utilizarán el micrófono para prestar juramento y que se grabarán sus intervenciones para facilitar la redacción del Diario de Sesiones y comprobar, de forma efectiva, que los juramentos se ajustan a la ley. En su carta, elude pronunciarse sobre esta mínima garantía de legalidad. Aún más, afirma que “es competencia de la Presidencia valorar si el diputado ha acatado válidamente la Constitución, en una interpretación que solo a ella compete».

9.26Álvarez de Toledo: «Nos ha transmitido Batet que no va a hacer nada respecto a los juramentos para que sean plenamente constitucionales».

9.25«La presidenta Batet no garantiza que los juramentos vayan a ser plenamente constitucionales. Y, además, tergiversa el sentido y la literalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional, que subraya que no son aceptables “cláusulas o expresiones que invaliden” sentido mismo del juramento», explican fuentes del Grupo Parlamentario Popular.

9.22Álvarez de Toledo: «Para Sánchez, el poder es su Dios».

9.20Siguen los contactos en torno a la configuración de la Mesa del Congreso. Muchas papeletas para Vox de quedarse fuera. Confirman fuentes socialistas y de Cs que ha habido llamadas. Pero todo sigue abierto. Sin pacto entre las formaciones de derecha el PP puede aspirar a un tercer puesto en la Mesa. Y Cs necesitaría entonces votos socialistas. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

9.18Álvarez de Toledo: «El señor Sánchez está en otra foto: con Junqueras, con Puigdemont, con Torra... Y en la periferias de ese acuerdo incluso con Bildu».

9.17Cayetana Álvarez de Toledo, en Onda Cero: «Me da la impresión que Vox se auto impuesto un cordón sanitario».

9.16El presidente de la Mesa del Edad del Congreso, el socialista Agustín Javier Zamarrón, ha augurado que «el día de hoy va a ser agotador» y ha invitado a los periodistas a apostar cuántos vasos de agua se beberá en esta jornada, en la que habrá cuatro votaciones de los 350 diputados.

9.15Arrimadas: «Es mentira que Sánchez no tenga más alternativa que pactar con Podemos. Aquí el que tiene que dar el primer paso es Sánchez, es él el que está negociando con Esquerra. Tengo enormes diferencias con Sánchez, pero a pesar de todo creo que por España tenemos que hacer este acuerdo. La Mesa hasta el último minuto no sabemos cómo va a quedar».

9.14Arrimadas: «Nosotros estamos en contacto con el equipo de Sánchez, no han pasado ni 24 horas de la carta. Lo importante no es la foto, lo importante es sacar un acuerdo de legislatura. Tenemos 221 escaños... ¿por qué no podemos agarrar esta oportunidad que tenemos? Nosotros no vamos a apoyar un Gobierno con Iglesias como vicepresidente. No vamos a participar en no. Estamos en el sí a un acuerdo que puede ser histórico y que es mejor».

9.13Arrimadas: «Me han trasladado que Sánchez está dispuesto a reunirse conmigo». «Hay que trasladar a la gente que no hay alternativa».

9.12Inés Arrimadas, en Onda Cero: «Mi carta se la dirijo a Sánchez para que nos llame. Un Gobierno con Podemos es todo lo contrario a la estabilidad. Estas recetas populistas que propone Podemos lo menos bueno para España es aplicarlas desde el Gobierno».

9.10Espinosa de los Monteros: «Los que mejor cuidan el medio ambiente son los que viven en el campo, y hay un avance de urbanitas progres».

9.08«Queremos defender a la España que madruga, a esa España que se encuentra en el medio rural o en los polígonos industriales», ha dicho Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso de Vox.

9.05Ciudadanos todavía no sabe si contará con un puesto en la Mesa del Congreso, dado que depende de los votos de otras formaciones para entrar en dicho órgano. «Si Vox y PSOE se niegan, es posible que no lo tengamos», ha admitido el candidato 'naranja' a la Mesa, José María Espejo-Saavedra, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

9.00La senadora del PSOE por Madrid Pilar Llop aspira este martes a convertirse en nueva presidenta de la Cámara Alta tras las elecciones generales del 10-N, de las que salió una cámara más abierta, en la que los socialistas son la primera fuerza, con 92 parlamentarios, pero seguidos muy de cerca por los populares, con 84 representantes. La elección de Llop como presidenta del Senado en sustitución de Manuel Cruz – tras los plagios desvelados por ABC– se da por segura después de que el portavoz del PP en esta cámara, Javier Maroto, haya anunciado que su partido votará a su propio candidato a encabezar la institución, lo que garantiza la elección de la aspirante socialista.

8.55Los diputados de Vox se encuentran en el Congreso para asistir a la constitución de las Cortes y algunos de ellos ya han accedido a la zona del Palacio donde se encuentra el hemiciclo para ser los primeros en elegir escaño, mientras su presidente, Santiago Abascal, aguarda en el despacho. Fuentes del partido han confirmado a Efe que Abascal ha llegado a primera hora de la mañana para asistir a la que será la segunda jornada de constitución de las Cortes con presencia de Vox en la Cámara baja.

8.50La socialista Meritxell Batet volverá a contar con la confianza necesaria para ser elegida presidenta del Congreso de los Diputados en la sesión constitutiva de este martes, en la que la gran incógnita es si Vox entrará a formar parte de la Mesa de la Cámara. El PSOE no introducirá cambios en las personas que quiere que integren la Mesa del Congreso y, por ello, apostará de nuevo por Batet para este cargo. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis será propuesto para una Vicepresidencia y Sofía Hernanz para una Secretaría. El Partido Popular sigue confiando en Ana Pastor y en Adolfo Suárez Illana para representarle en el órgano rector de la Cámara Baja. Espera que la primera ocupe una Vicepresidencia y una Secretaría el segundo, según explicaron a Servimedia fuentes populares. La formación de Pablo Casado pretende ser «generosa» en el reparto de los cargos y quiere conseguir dos puestos en la Mesa y que Vox y Ciudadanos obtengan otro cada uno. En última instancia todo depende de la voluntad de los de Santiago Abascal para que así sea. Si no prospera esta primera propuesta, en el PP dicen que lucharán por un tercer puesto.

8.45Por su parte, el Senado de la XIV legislatura se constituye este martes con 265 parlamentarios, 208 de ellos elegidos por los ciudadanos el pasado 10 de noviembre y otros 57, designados por los parlamentos autonómicos. En este nuevo periodo, el PSOE de será el partido mayoritario pero sin mayoría clara, que deberá negociar en un hemiciclo con 20 partidos políticos.

8.40El Congreso de la XIV Legislatura echará a andar este martes con la elección de los nuevos miembros de la Mesa presidencial en una sesión en la que el foco estará puesto en Vox y sus posibilidades de entrar o no en el órgano rector de la Cámara, así como en las 'coletillas' para acatar la Constitución que utilizarán los diputados electos, paso previo para asumir su condición de parlamentario.