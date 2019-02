Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en directo

Actualizar

9.29Carmen Calvo: «La madurez consiste en aceptar la realidad y sirve para la vida y la vida política. Ustedes estuvieron votando una Constitución donde nos dimos unas reglas. Esas reglas no se pueden romper unilateralmente. El diálogo tiene que transitar aceptando las reglas del juego, dialogar consiste en no seguir imaginando cosas que se conviertan en una quimera».

9.25Turno de pregunta para Joan Tardà: «Ejerzo la defensa: Señor Rivera, es usted un fascista», ha dicho porque «Rivera» les ha llamado «golpistas». La pregunta es: «¿Qué valoración hace el Gobierno español de la labor que ha realizado desde que asumió sus responsabilidades ejecutivas tras el triunfo parlamentario de la moción de censura?». «Cataluña puede ser su tumba política», dice Tardá. «Si las elecciones les van bien, el día siguiente estaremos en una encrucijada, optar por el diálogo y la negocación o por el desastre».

9.23Carmen Calvo: «Señora Montserrat, diga aquí un hecho jurídico y una decisión política que avale la sarta de mantras construidos y mentiras que ustedes están diciendo».

9.20Preguntas a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Turno para Dolors Montserrat: «¿Cuándo se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la independencia?». «El independentismo es insaciable y ustedes hacen este papelón porque la ambición de Sánchez también es insaciable. Han faltado a la inteligencia de los españoles haciendo rehenes de sus vaivenes. Ustedes confunden Cataluña y los catalanes con los independentistas, ustedes no son de fiar. Nos han mentido y nos han traicionado en estos meses. En el PP jamás vamos a permitir que nadie rompa España. Ni Torra, ni Rufián, ni Otegui ni Sánchez. Usted va a pasar a la historia como la relatora del fracaso de Sánchez».

9.16Pedro Sánchez: «Señor Rivera usted lleva meses pidiendo elecciones generales. Les veo que no tengan muchas ganas de elecciones el 28 de abril. Usted va a poner al PSOE un cordón sanitario. Usted lo único que va a hacer es liderar el cambio de chaqueta permanente. Después de la foto que se hizo usted en Colón con Abascal y Casado, usted debe tener un armario lleno de chaquetas, la quitado la liberal y se ha puesto la de la ultraderecha».

9.14Turno para Albert Rivera. «Esta es la última pregunta que realizaré esta legislatura. Lo primero es si usted está dispuesto durante la siguiente legislatura con el señor Torra, Puigdemont... ¿está dispuesto a sentarse en esa mesa? ¿Usted puede afirmar que nunca va a indultar a los presos independentistas? «¿Cómo puede un presidente de la nación aceptar que la Guardia Civil o la Policía es un cuerpo represor? Nos vemos el 28 de abril en las urnas y espero que haya un gobierno constitucionalista».

9.13Pedro Sánchez: «Es evidente que estamos en precampaña electoral». El jefe del Ejecutivo enumera diferentes acciones realizadas, en su opinión, para la mejoría social. «Me gustaría que ustedes reflexionaran lo que han hecho sobre el Pacto de Toledo», finaliza.

9.12Irene Montero: «Les hemos arrancado una subida salarial, la más grande de la democracia que llega hasta los 900 euros». «Ustedes han traído los recortes por la puerta de atrás a este país. Quiero que me diga si usted ha dado una orden para los ministerios de no gastar más del 50%». «Imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar. Cuando nadie les ve se comportan como el partido del señor Montoro, el Partido Popular. Si en este país tiene que haber un partido que sea alternativa a las tres derechas de Colón es Podemos».

9.11Pedro Sánchez: «Durante estos ocho meses hemos hecho mucha labor social».

9.11Turno de pregunta para Irene Montero: «¿Qué valoración hace de su labor en estos ocho meses de gobierno?».

9.10Pedro Sánchez: «Qué nivel señor Casado, usted ha traído el insulto». «Ustedes no se manifiestan contra el independentismo se están manifestando contra el Gobierno legítimo sustentado por le Partido Socialista. Usted no está hablando de Cataluña, no se está oponiendo al independentismo». «Ojalá el próximo 28 de abril la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en la urnas».

9.08Pablo Casado: «El balance de su Gobierno se puede hacer en una frase: Nadie hizo tanto daño a España en tan poco tiempo. Al final lo que ha tenido que hacer es convocar elecciones. Usted acercó a los presos golpistas a Cataluña, usted retiró la acusación de rebelión y cesó a la Abogacía del Estado. En estos ocho meses han tenido tiempo para otros "éxitos garantizados" como por ejemplo pinchar la economía. Este año han llegado a España más inmigrantes ilegales que en los últimos ocho años juntos por su efecto demagógico llamada. Lo que intenta vender de política social como la subida a los funcionarios es lo que dejó aprobado el Partido Popular. Le recomendamos que tome la última decisión: empaquete el colchón porque le sacarán de La Moncloa en dos meses».

9.05Pedro Sánchez: «Hago un balance positivo. Se ha creado empleo, se han consolidado las cuentas cumpliendo con las sendas de déficit establecidas con Bruselas. Es cierto que nos hubiera gustado hacer muchas más cosas y aprobar unos Presupuestos sociales. Si cuento con el apoyo de la Cámara tras el 28-A traeré unos Presupuestos sociales».

9.02Comienzan las preguntas. Pablo Casado: «Lleva usted dos meses sin aparecer por el Parlamento. La pregunta es qué balance hace usted de su Gobierno».

9.00Va a comenzar en breves instantes la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados.

8.45A las 9.00 horas comenzará la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El primero en preguntar al jefe del Ejecutivo será Pablo Casado y lo hará sobre el balance de sus ochos meses de gobierno. La segunda será Irene Montero, de Unidos Podemos e irá encaminada a la labor de Sánchez en estos ocho meses de legislatura. La tercera y última pregunta al presidente será de Albert Rivera: «¿Qué valoración hace de las nuevas circunstancias que concurren en la situación política de España?».

8.30¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera sesión de control al Gobierno del año y la que será la penúltima de la legislatura de Pedro Sánchez. La convocatoria de elecciones anticipadas será el eje principal de las preguntas de los líderes de la oposición.