Sánchez propone al PP que Torra acuda a la Comisión Territorial del Congreso Casadon y Villegas le recuerdan a Pastor que el presidente de la Generalitat tendrá que someterse a votación si accede a ir a un Pleno en el Hemiciclo

Ha sido en el marco de una conversación informal pero es un hecho. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y al secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que el president de la Generalitat, Quim Torra, acuda al Congreso dentro de los trabajos de la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico. La conversación ha tenido lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, tras la presentación de los Actos de Conmemoración por el 40 aniversario e la Constitución donde Sánchez ha pedido a Torra diálogo sin personalismos para poder llegar a un acuerdo.

En la Comisión Territorial Torra podría comparecer sin someterse a votación y solo tendría que responder a las preguntas de los portavoces parlamentarios. Pero, en consecuencia, este formato no permitiría la celebración de un debate entre el president y los grupos como propuso la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el martes. Bermúdez de Castro ha instado a Sánchez a acordar la fórmula de comparecencia de Torra con la tercera autoridad del Estado, dado que ha sido ella la que ha abierto la puerta a que el president acuda al Congreso.

No obstante, el entorno del presidente del PP, Pablo Casado, no comulga con la propuesta de Sánchez. No solo porque libraría a Torra de la votación sino porque en la citada comisión solo participan PP y PSOE, y la presencia de Torra brindaría a Ciudadanos un argumento en bandeja para acusar a ambos partidos de indolencia con el independentismo.

La Comisión Territorial nació el año pasado en el Congreso como exigencia del propio Sánchez a cambio del apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 y su andadura no ha sido, de momento, exitosa. Los partidos catalanes, el PNV y Podemos decidieron no participar en ella desde su nacimiento como protesta por el uso del citado artículo en Cataluña. Y Ciudadanos decidió abandonarla este año.

De hecho, Casado ha reclamado que Torra debe someterse a votación si acude al Congreso. «Cualquier presidente autonómico puede acudir al Congreso a presentar una proposición de ley pero esta debe ser votada por todos los representantes de los españoles en sesión plenaria para aprobarse», ha aseverado Casado antes de conocer la propuesta informal de Sánchez. «El “plan Ibarretxe” descarriló en las Cortes y el procés descarrilaría cuando se viese la abrumadora mayoría de constitucionalistas», ha subrayado el líder popular.

Ciudadanos no está representado en la Comisión

La propuesta de Sánchez tampoco parece que vaya a ser apoyada por Ciudadanos. El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha reconocido que no está a favor de ella porque su formación no está representada en la citada comisión y ha remarcado que Pastor no debería plegarse a las exigencias del president. «Torra puede venir a explicar lo que quiera pero los grupos parlamentarios debemos tener la capacidad de contestar a través de una votación», ha asegurado Villegas.

Asimismo, Casado ha señalado que la posición del partido socialista con Torra demuestra que Sánchez y el líder secesionista «intercambian señales de humo para alcanzar lo que ellos llaman distensión» y que el PP será el que «cortocircuite» estas señales que avocan a «la cesión del Gobierno de España a los independentistas».

«No hay nada que ceder ni nada que negociar con aquellos que entran en Moncloa con lazos amarillos. Si Sánchez plantea una consulta de autobierno, el PP será el dique de contención para evitar que haya más autonomías que ya no pueden recibir más cotas de descentralización administrativa. Si Sánchez dice que el Estatuto es ilegítimo porque supuestamente no se ha votado, el PP dirá que el PSOE va en contra del TC», ha expuesto Casado.

Asimismo, el presidente popular ha ofrecido los votos del PP en el Senado «de forma gratuita» para ejecutar el Artículo 155 al Ejecutivo de Sánchez si los líderes secesionistas «siguen en la ilegalidad». «El PP es el único partido que puede propiciar el 155 en solitario al ser el que tiene la mayoría absoluta en el Senado. Si siguen en la ilegalidad, el PP solicitará a Sánchez el requerimiento para llevarlo a cabo y marcaremos nosotros los tiempos», ha explicado.