Sánchez evita responder a ERC y vuelve a la vía de pedir a PP y Cs que le dejen gobernar

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha evitado entrar a replicar a ERC después de que Pere Aragonès esta mañana dejase claro desde el Congreso de los Diputados que el objetivo de su negociación con el PSOE no es hablar de posibles transferencias sino que pretende negociar sobre la «soberanía» de Cataluña para poder realizar un referéndum de autodeterminación.

Sánchez no ha querido contestar a la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar en sus contactos con ERC en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cumbre del Clima junto a António Guterres, secretario general de la ONU. Mañana hay una nueva reunión entre los negociadores independentistas y los del PSOE . El presidente en funciones ha evitado confrontar con el planteamiento de Aragonès, pero sí ha puesto de manifiesto que esa vía empieza a ser un camino muy complejo.

El líder socialista ha vuelto al discurso que desplegaba antes de la repetición electoral. «El desbloqueo depende de todos», ha dicho., volviendo a reclamar que «si no hay alternativa» a la propuesta de Gobierno que él ha planteado con Unidas Podemos deben dejarle gobernar, por lo que ha vuelto a «apelar al conjunto de actores políticos».

La rueda de prensa ha sido la segunda que Sánchez ofrecía desde las elecciones del 10-N, aunque ha sido en el mismo formato limitado de dos preguntas que ya utilizó el 14 de noviembre. En mitad de las negociaciones para la investidura Sánchez llevaba 18 días sin participar de alguna actividad que permitiese ser cuestionado por los medios de comunicación . El formato ha generado el rechazo de los medios de comunicación y una protesta pública de una periodista internacional.

La posibilidad de lograr sacar adelante la investidura se esfuma prácticamente. Ese era el plan inicial de La Moncloa. Ahora ha reconocido que no quiere comprometerse con unas fechas: «No lo sé», ha dicho mencionando expresamente fechas ya de 2020. Esa ausencia de certezas casa mal con la forma tajante en la que ha afirmado que «lo que no puede haber y no habrá son terceras elecciones». Un escenario tan imprevisible como podía ser en su momento que hubiese segundas elecciones, pero que evidentemente no puede descartarse de forma tan sencilla si no se hace con evidencias aritméticas.

«Tal y como está la investidura no solamente depende del PSOE, depende de todas las formaciones políticas», a las que ha dicho Sánchez que hay que preguntar «por qué continúan en el bloqueo». Lo cierto es que Ciudadanos ha planteado ya una alternativa en la que Sánchez debería romper con Podemos y sumarse a un entendimiento con ellos y el PP que sumaría 221 escaños. Esa propuesta tiene dos problemas. Lo primero y más evidente es que Inés Arrimadas ofrece unos escaños que no son suyos, los 89 del PP . Precisamente hoy que el líder del PP ha vuelto a justificar su rechazo a una posibilidad que entiende que eliminaría al PP como alternativa política.

Sánchez se pregunta «qué alternativa proponen» quienes no quieren apoyar su propuesta de Gobierno con Iglesias que suma 155 escaños. Tiene encima de la mesa el planteamiento de Arrimadas, pero el presidente en funciones no lo considera porque no ha planteado que vaya a romper su pacto con Podemos. Al menos por ahora.