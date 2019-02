Sánchez, entre el marketing y la campaña: hoy entrevista en TVE y el jueves presenta su libro El presidente del Gobierno, que no acostumbra a conceder demasiadas entrevistas, tiene previsto ofrecer esta semana una entrevista a TVE y, también, presentar su libro

La precampaña está lanzada. Pedro Sánchez convocó elecciones el pasado viernes y de aquí al 28 de abril los políticos se fajarán, tanto en actos públicos como en medios de comunicación, para intentar convencer a posibles votantes.

Después de una etapa en La Moncloa en la que Sánchez ha hecho gala en varias ocasiones de su agrado por el marketing político, parece que el presidente del Gobierno va a seguir la misma estrategia en su camino hacia los comicios del 28 de abril.

Sin ir más lejos, el líder del Ejecutivo va a seguir esta semana una apretada agenda centrada en dos objetivos: hacer campaña y vender su libro.

Sánchez, que no acostumbra a conceder demasiadas entrevistas y tampoco a ofrecer numerosas ruedas de prensa, tiene previsto esta semana ofrecer una entrevista a TVE y, también, presentar su libro.

La entrevista de esta noche en la televisión pública va en la líena de lo que ya ocurrió en ocasiones anteriores, cuando durante el telediario de la noche, en horario de máxima audiencia, se entrevistó a dirigentes como Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

Por otro lado, el presidente del Gobierno no dudará en presentar su libro, editado por una editorial del grupo Planeta -un importante actor en el panorama mediático nacional- pese a ser el líder del Ejecutivo. De esta forma Sánchez prefiere no seguir el ejemplo de otros presidentes, que han esperado a salir de La Moncloa para presentar o publicar sus libros y así no ver cuestionada su imagen.