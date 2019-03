Las nombres que Sánchez ha dejado fuera de juego Ferraz intervino para modificar las listas que emanaron desde una decena de direcciones provinciales

El PSOE culminó ayer el proceso de elaboración de candidaturas de cara al 28 de abril y al 26 de mayo. Lo hizo con un golpe de mano de la dirección federal, que defendió su capacidad estatutaria para ordenar las listas electorales. Aunque ello suponga alterar o eliminar a nombres que habían sido propuestos por los militantes. El 39 Congreso otorgó a la militancia la posibilidad de promover nombres que debían de ser tenidos en cuenta, pero la dirección encauzó ese mecanismo al elaborar el reglamento que desarrollase los estatutos dejando siempre a la Comisión Federal de Listas la última palabra. Con la decisiones adoptadas ayer se producen salidas relevantes, por diversos motivos. Estas son las más destacadas.

José Blanco

El hombre que amasó todo el poder en Ferraz entre 2004 y 2011 se enfrenta ahora a un futuro incierto. Fue eurodiputado desde 2014, y su vocación era continuar. Finalmente no ha sido así. Su vínculo personal con Sánchez fue fuerte en el inicio de la carrera del hoy presidente, que Blanco apadrinó. Por eso la ruptura posterior fue más abrupta. No obstante, desde Ferraz no se descarta que se le pueda buscar algún encaje si repiten en el Gobierno.

Elena Valenciano

Su salida estaba cantada desde hace tiempo. La vicesecretaria general con Alfredo Pérez Rubalcaba fue la cabeza de lista al Parlamento Europeo en 2014. Su relación con Pedro Sánchez nunca fue buena y siempre ha sido de las voces más claras a la hora de cuestionar si así lo consideraba las posiciones del secretario general. Su futuro en política arroja más sombras que certezas.

Ignacio Urquizu

Diputado por Teruel en la reciente legislatura, los militantes de su provincia votaron mayoritariamente por él para que siguiera en el puesto. No ha sido nunca del agrado de la dirección federal, para la que pesa su apoyo a Susana Díaz en las primarias. Se le ha colocado como número cuatro de su provincia al parlamento autonómico. Además intentará ser alcalde de su pueblo, Alcañiz.

También ha habido cambios en las listas por Aragón. Ferraz ha colocado a Pau Mari Klose como dos por Zaragoza, dejando fuera de ese puesto y de ningún otro a Óscar Galeano.

Antonio Pradas

El hombre que mejor representa el choque con la federación andaluza. Fue el más votado por la miltancia de Sevilla. Díaz insistió en que fuera el número dos al Congreso. Ferraz descartaba su nombre y finalmente tampoco irá al Senado. Fue el hombre que entregó las firmas de los miembros de la dirección que dimitieron para tumbar a Sánchez en 2016. No se olvida.

Y es que al final no hubo acuerdo y Ferraz ha elaborado unas listas con presencia muy testimonial de los afines a Susana Díaz. Solo aparecen en las candidaturas Sonia Ferrar, como número dos por Almería, y María Jesús Serrano como número tres al Senado por Córdoba. Un puesto que no garantiza que pueda lograr asiento. Por supuesto desaparece de la lista Antonio Hernando, quien fuera portavoz en la primera etapa de Sánchez en Ferraz.

En total Ferraz intervino para corregir una decena de provincias, como la de Palencia, para colocar de número uno a Luz Martínez Seijo. Sánchez ha revolucionado también la lista por Madrid, donde el 89% no renuevan. En global, del total de 52 cabezas de lista solo se mantienen 17 respecto a las elecciones del 26 de junio, una renovación del 66% de los números uno. Además, en la lista al Parlamento Europeo, de los actuales 14 eurodiputados repiten la mitad.